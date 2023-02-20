Rahip 40 günlük "İsa orucu" denerken öldü

Mozambik'te bir papaz, İncil'de (Matta) Hz. İsa'nın yaptığı söylenen 40 günlük orucu tutmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Aç ve susuz geçen 25 gün geçiren Santa Trindade Evanjelik Kilisesi'nin kurucusu Francisco Barajah ilk etapta ayağa kalkamayacak kadar kilo kaybetmesi ve yakınlarının ısrarı sonrası hastaneye kaldırıldı.

Akut anemi ve sindirim organlarında yetmezlik teşhisi konan 39 yaşındaki din adamına serumlarla su takviyesi yapılmasına rağmen hayati faaliyetlerinin durması engellenemedi.

Santa Trindade Kilisesi üyeleri, papaz ve takipçilerinin oruç tutmasının olağan olduğunu ancak bu kadar uzun sürmediğini söyledi.

İncil'de anlatılan Hz. İsa'nın çölde 40 günlük oruç tutuşunu Zimbabve'de 2015'te bir din insanı daha denemiş fakat orucun 30. gününde hayatını kaybetmişti. 2006'daysa Londra'da benzer bir orucun yarısında bir rahibe ölmüştü.

Kaynak: Euronews