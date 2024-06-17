Rahibe okulu mezunu Mine G. Kırıkkanat yine delikten başını çıkardı! Hayvan kesmek bayram değil yastır

Her bayramda İslam’ın kutsallarına saldıran Türk görünümlü içimizdeki Fransızlar bu bayramda da kusmaya devam etti. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine G. Kırık’ta bunlardan birisi. Filles de Charite adlı rahibe okulu mezunu olan G. Kırıkkanat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı;

“Değerli okurlarım ve takipçilerim. Kurban diye binlerce hayvanı kesmek, benim için bayram değil yastır. Kim bir hayvanı boğazlamak yerine yoksul bir aileye bir aylık yiyeceğini gönderir ve bir çocuğu sevindirirse, kutsarım ve kutlarım. Kan dökmeyi bayram kabul etmiyorum. Düşünceme saygı gösterip kutlama göndermemenizi rica ederim. Anlayışınıza teşekkürler.”

Kıyma makinesinde çekilmiş et ve yağ karışımının, birçok baharat, tuz ve şeker ile çeşnilendirilmesinin ardından, kılıflara alınıp belirli sürelerde bekletilmesiyle elde edilen et ürününe sucuk denmektedir. Sucuğun hayvan etinden yapıldığını bilemeyecek kadar aptal olmayan Mine G. Kırıkkanat’a sormak lazım. O sucuk hangi hayvan boğazlanarak yapıldı? Kurban için kesilen hayvan seni rahatsız ediyor da Sucuk için kesilen hayvandan neden eahatsızsın?

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Market reyonlarında satılan etlerden rahatsız değiller, yeri geldiğinde “millet aç, sofrasına bir kilo et bile alamıyor” diye yırtınan bu güruhun dertlerinin hayvan boğazlamak değil İslam’a saldırmak olduğu apaçık bir gerçek. Hayvan öldürmeyi bırakın Katil İsrail’in İNSANLARI öldürmesine tepki gösteren bir tek paylaşım yapmamaları da acınası bir durum.

MİNE G. KIRIKKANAT KİMDİR?

G. Kırıkkanat Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'nin İspanya muhabiri olarak başladı, Cumhuriyet Gazetesi Fransa temsilciliğine getirildi. Filles de Charite adlı rahibe okulu mezunu olan.. Cezayir'de, Ruanda'da yüz binlerce mazlumu katleden eli kanlı Fransızların gelini olan Mine Kırıkkanat...Vacip ibadetimiz olan Kurbanı "yas" ilan ederken..

"Kutsama" söylemiyle adeta gizli rahibe olduğunu itiraf etti.