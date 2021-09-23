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Dünya Rahatsız olmuşlardı! Miçotakis, Amerika Başpiskoposu ile görüşmesini iptal etti
Dünya

Rahatsız olmuşlardı! Miçotakis, Amerika Başpiskoposu ile görüşmesini iptal etti

Υunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, New York’ta Türkevi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 23:29:00 -
Rahatsız olmuşlardı! Miçotakis, Amerika Başpiskoposu ile görüşmesini iptal etti

Υunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, New York’ta Türkevi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal ettiği açıklandı.

Yunan basınında hükümet kaynaklarına dayandırılarak verilen habere göre, Miçotakis, Başpiskopos Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal etti.

Görüşmenin iptal edilmesinin sebebi olarak Miçotakis’in programına, Elpidoforos ile planlanan görüşmenin saatinde Wall Street yayın kurulu ile randevu eklenmesi gösterildi.

Yunanistan, Elpidoforos’un Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu

Başpiskopos Elpidoforos’un, Miçotakis’e, 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır Noktası'ndaki Aziz Nikolas Kilisesi’ni gezdirmesi planlanıyordu ancak Elpidoforos’un, New York’taki Türkevi’nin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bulunduğu açılış törenine katılması Atina’da rahatsızlığa neden olmuş, Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu bu rahatsızlığı net bir şekilde dile getirmişti.

İkonomu, yaptığı açıklamada “Elpidoforos’un hareketleri bizi rahatsız etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor.” demişti.

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