Rahatlamanın reçetesi Barter'la ilgili düzenlemeden geçiyor

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Birçok sektörle içli dışlı olması nedeniyle Türkiye’nin ekonomik potansiyelini en iyi gözlemleyebilen iş adamlarından birisi olan Murat Doğanay, sahibi olduğu Avrasya Barter’la sektörde birçok ilklere imza atmış bir isim. Barterın doğru değerlendirmesini bilenler için ‘güçlü bir silah’ olduğunu söyleyen Doğanay, ekonomideki rahatlama sürecinin hız kazanması için barter odaklı düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Barter, tarihçesi çok eskiye dayanmakla birlikte günümüzde teknolojinin yardımı ile çok ileri noktaya geldi. Bu alanda Türkiye’de başarılı ilerleme kaydeden Avrasya Barter’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, "Sektörler, ne zaman kriz havasına girse, barter alternatif bir ticaret modeli olarak biliniyor. Oysa barter ekonomik rahatlamanın temel reçetesidir" diyerek şu mesajları verdi:

Kim ne derse desin böyle bir zamanda, barter için ‘ticari alanda oldukça güçlü bir silahtır’ diyebiliriz. Bu silahı iyi bir şekilde kullandığımızda ticarette çok ciddi ivmelerin kazanıldığını görmekteyiz. Nitekim 1930’lu, 40’lı yıllarda ABD’nin ekonomik çıkışını barter ile yakaladığını söyleyebiliriz. Yıllardır nakit gibi önemli bir konuda ortaya çıkan sorunun barter ile aşılabileceğini her platformda savunuyorum. Ben barter sektörünün alternatif bir ticaret modeli olduğunu savunurken Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan da, geçtiğimiz aylarda barter ile ticaret konusuna değindi. Erdoğan’ın sektörün önemine atfettiği açıklamalarının sektörün de önünü açacağını düşünmekteyim. İnşallah bir an önce yasası da oluşur. İhracat ve ithalatta bu model kullanıldığı takdirde ülkeler arasında ticaretin daha fazla gerçekleşeceğinden şüphem yok. Sektörümüzün cari açığa ilaç olabilecek bir dinamiğe sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken gayrimenkul, turizm ve mobilyadaki potansiyelimizi iyi değerlendirmeliyiz.

Göreve talibim

Barter alanında yol alacak potansiyelimiz var. Bu konuda şahsımın bir liderlik yapması konusunda net bir şey söylemem gerekirse, benim ya da bir başkasının öne çıkıp liderlik yapması gerektiğini düşünüyorum. Hangi alanda olursa olsun STK’ların ortaya koyacağı dayanışma, sonuçta onların sektörlerine bir kazanç olarak dönecektir. Ancak gördüğüm şu ki, ülkemizde herhangi bir sorun ortaya çıktığı zaman bazı sektörlerde hızla kenetlenebilme potansiyeli hâlâ gelişmiş değil. Kriz yönetimi sürecinde böyle bir mekanizmanın hazır olduğunu söyleyemem. Bana göre her sektörün temsil edileceği birim ya da kurulların var olması gerekiyor. Bu konuda Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendinin ortaya koyduğu vizyon herkesçe önemsenmeli. Şimdi gerçekçi olmamızda yarar var. Dertler az çok biliniyor ama bunlara çözüm olacak irade eksikliği nedeniyle, deyim yerindeyse, sürekli patinaj yapılıyor. Bizlerin kaynak üretiminden yoksun bir ülkenin insanları olmaması gerekiyor. Tabi ki ülkemiz yeni bir düzene geçiş sürecinde. Bu aşamada Ticaret Bakanlığı ile bir görüşme yapmayı arzu ediyoruz. Dinamikleri olan barter sektörüyle çıkış sağlayabileceğimiz inancı ile oluşacak bir girişime de liderlik etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bu sektör aracılığı ile birçok tıkanmışlığın giderilmesinin mümkün olduğunu sayın Pekcan’a anlatıp sorumluluk üstlenmeye de hazırım. Sonuçta ortada bir potansiyel var, mühim olan bunu harekete geçirecek iradenin de gecikmeden ilk adımı atmasıdır.

İnsani ilişkilerde olduğu gibi ticaretin de bilinen alanda ve uzun soluklu olması gerekiyor. Bereketin temeli işini bilmekten doğru yapmaktan gelir. Kolay kazanılan birşeyin kaybedilmesi de kolay oluyor. Zor kazanmak harcamaların da planlı olmasına vesile oluyor. Bazı sektörler ekonominin lokomotifi olsa da kırılganlar. Turizm ve inşaat bunların başında geliyor. Herkes bu iki sektöre girenlerin çok kazandığını sanıyor. İşin aslı öyle değil. Bu devir, işini iyi bilerek yapan ve ekmeğinin değerini anlayanın devridir.

Söz konusu vatanımsa görev benimdir

Benim için ticaretin elbette önemi var ama her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının konu vatan olduğu zaman ticaretini bir kenara itip, milli ve manevi duygularla hareket etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bunu samimi olarak ifade ediyorum. Söz konusu olan vatanımsa canım pahasına da olsa onun için ne gerekirse yapmaya hazırım.

Online barter hayata geçiriliyor

Üzerinde çalıştığımız projelerden birisi de online barter sistemi. Hem iç piyasada hizmet verecek hem de uluslararası ayağı olacak. İçeride barter sepeti ile hizmet vereceğiz, dışarıda ise ‘Hello barter’ diyeceğiz.

Türk Cumhuriyetlerini önemsemeliyiz

Barter kültürüne alışık olan bir girişimciler sıkıntılı dönemlerde belki sarsılır ama asla yıkılmazlar. Uluslararası gözle baktığımızda, bizim şu anda özellikle Türk Cumhuriyetleri ile ticaretimizde, o ülkelerde ham madde mevcutken bizde teknoloji var. O ülkelere makine ve teçhizat verdiğimizde anında uluslararası piyasalarda nakde dönebilen hammadde ve doğalgaz gibi değerli ürünleri almak mümkün.