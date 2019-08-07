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Rağbet küçükbaş hayvana

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklarda görücüye çıktı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:11
Rağbet küçükbaş hayvana

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklarda görücüye çıktı.


Çıldır’da görücüye çıkan kurbanlıklarda rağbet küçükbaş oldu. Büyükbaş hayvan satış için hemen hemen ilçeye hiç getirilmezken kurban keseceklerin küçükbaş hayvanlara yönelmesi ise gözlerden kaçmadı.


Hayvan piyasasının durgun olduğu bir dönemde ekonomik anlamda da uygun olan koyunların bin ile bin 300 arası satılması alıcıyı da cezbedecek durumda.


Kurban keseceklerin koyun ve tokluya yönelmesi büyükbaş hayvan sahiplerini de olumsuz etkilerken halkın yeniden küçükbaş mera hayvancılığına yönelmesine etkisi olacak gibi değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:11
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