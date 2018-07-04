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Raftingciler Başbağlar şehitlerini Karasu'da andı

Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle bir etkinlik düzenleyen raftingciler, Erzincan Karasu Nehri'nde buluşarak katliamda teröristlerce şehit edilen 33 sivili andı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:52
Raftingciler Başbağlar şehitlerini Karasu'da andı

Erzincan'da Karasu Nehri'nde buluşan raftingciler, Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle katliamda teröristlerce şehit edilen 33 sivili andı.

Erzincan ile Kemah ilçesi arasındaki Karasu Nehri rafting parkuruna gelen Duman Rafting ve Erzincan Doğa Sporları Kulübü (ERDOĞA) sporcuları, hazırlık yaparak, kentin Başbağlar köyünde 25 yıl önce gerçekleştirilen katliamda şehit olan 33 sivili anmak için iki rafting botu arasına Türk Bayrağı açtı.

Botlarını şehitler için Karasu Nehri'ne indirerek, açtıkları Türk bayrakları ile rafting yapan sporcular, sivil şehitleri andı.

Raftingcilerin ekip lideri Hakan Soylu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbağlar Katliamı'nda şehit olan 33 vatandaşı unutmadıklarını belirterek, bu etkinliği onların anısına düzenlediklerini söyledi.

'ONLARI KARASU'DA ANDIK'

Soylu, Başbağlar Katliamı'nı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirerek, "Botlarımızı 25 yıl önce Başbağlar’da yapılan katliamda şehit olan vatandaşlarımız için Fırat’a indiriyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Sporculardan Özlem Duman da "Başbağlar şehitlerimizi anmak için Karasu'ya indik. Onları Karasu’da andık. Şehit olan 33 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Onları unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:52
  1. Erzincan
  2. Başbağlar Katliamı

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