Radyoterapide doğru zamanlama yaşam süresini ve kalitesini etkiliyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Dilek Ünal, radyoterapinin doğru zamanda, doğru yöntemle uygulanmasının çok önemli olduğunu belirterek, zamanlamanın, yaşam süresini ve kalitesini etkilediğini bildirdi.



Doç. Dr. Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, radyoterapinin kanser tedavisinin en önemli parçalarından biri olduğunu belirtti.

Radyoterapinin son yıllarda çok değiştiğini belirten Ünal, artık tedaviyi, yaşanan gelişmelerle normal dokuları çok daha az etkileyecek şekilde uygulayabildiklerini aktardı.

Ünal, "Tedavi teknolojilerindeki tüm bu gelişmeler, hastalarımız radyoterapi sırasında normal hayatına devam edebilirler anlamına gelmiyor. Radyoterapinin doğru zamanda, doğru yöntemle uygulanması çok önemlidir. Zamanlama, yaşam süresini ve kalitesini etkileyebilir." diye konuştu.

- "Tüm hasta ve yakınlarına pandemi hakkında bilgi verilmelidir"

Doç. Dr. Ünal, kanser hastaları ve yakınlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında da dikkat etmesi gereken hususlara değinerek, "Kovid-19 tüm dünyanın mücadele ettiği bir viral salgın. Bu virüsü diğerlerinden ayıran en önemli fark, çok kolay bulaşabilmesi ve sağlıklı insanlarda bile ölümcül seyretme ihtimalinin yüksek olmasıdır." ifadelerini kullandı.



Hem radyoterapiye başlama zamanının hem de tedaviyi kesintisiz uygulamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Bazı durumlarda radyoterapiyi geciktirmek, tedavi etkinliğini azaltabilir ve hastalığın daha yüksek oranda tekrar etmesine neden olabilir. Sonuç olarak bu karar hastayı takip eden radyasyon onkoloğunun da bulunduğu bir ekiple birlikte tüm olasılıklar dikkate alınarak verilmesi gereken bir karardır. Radyoterapi merkezlerinin Kovid-19'a uygun bir şekilde planlaması, her aşamada sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve tedavi sırasında kullanılan ortak alanların hijyen kurallarına en üst seviyede dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm hastalara ve hasta yakınlarına veya yardımcı olan bireylere pandemi hakkında bilgi verilmelidir. Hastaneye geliş, gidiş sırasında ve ev ortamında sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmenin çok önemli olduğu anlatılmalıdır.



Bizler bu hastalıkta hastalarımızla yan yana, aynı cephede savaşıyoruz. Bizler radyoterapi merkezlerimizi Kovid-19 bulaş riski açısından en düşük riske sahip merkezler haline getirdik. Fakat tedavi dışındaki hayatımızda da tüm önlemlere devam etmeliyiz. Kovid-19 gibi kanser hastalarında daha da ölümcül seyreden bir hastalık varken, hastalarımıza oruç tutmayı önermiyorum."







