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Radyo anonsuyla başladığı atletizmde, hedefi dünya şampiyonluğu

- Van'ın Erciş ilçesinde, Atletizm Milli Takımı Antrenörü İzzet Batmaz'ın bir radyo kanalından yaptığı çağrı üzerine atletizme başlayan Nursena Çeto, kariyerinde ilk kez katılacağı Yıldızlar Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor- Trabzon'da yapılan seçmelerde başarılı olarak Atletizm Milli Takımı'na girmeye hak kazanan Çeto, her gün Süphan Dağı'nın dik yamaçlarında, Van Gölü sahilinde koşarak kondisyon depoluyor- Milli atlet Nursena Çeto:"Önümüzdeki günlerde İtalya'da yapılacak yarışlarda ülkemin başarısı içi ter dökeceğim. Bunun için Süphan Dağı'nın yamaçlarında, Van Gölü kıyılarında, suda ve statta antrenman yapıyorum"

13 Ağustos 2019 Salı 12:55
Radyo anonsuyla başladığı atletizmde, hedefi dünya şampiyonluğu


VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Trabzon'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda milli takıma girmeye hak kazanan Nursena Çeto, 24 Ağustos'ta İtalya'da yapılacak Yıldızlar Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya için ter dökecek.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Nursena Çeto, Atletizm Milli Takımı Antrenörü İzzet Batmaz'ın bir radyo yayınında yaptığı, "Haydi çocuklar spora" çağrısı üzerine başladığı bu branşta, kariyerinin en önemli yarışını birinci tamamlamak için hazırlanıyor.

Ailesinden alınan izinle Çubuklu köyünden ilçe merkezine gelen 16 yaşındaki Nursena, antrenörü eşliğinde ilçe stadında, Süphan Dağı'nın dik yamaçlarında ve Van Gölü sahilinde yaklaşık 20 kilometre koşarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Daha önce Türkiye genelinde birçok başarı elde eden genç sporcu, ilk kez milli takım formasıyla katılacağı uluslar arası yarışta başarılı olmak için bazen 2 bin 800 rakımlı Süphan Dağı'nın dik yamaçlarında bazen de Van Gölü'nün serin sularında koşarak kondisyon depoluyor.

Altın madalya hayalini gerçekleştirmek için çalışma programını aksatmayan Nursena, 24 Ağustos'ta İtalya'da Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.


- Nursena: "Amacım bayrağımızı göndere çektirmek"


Milli sporcu Nursena Çeto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmalarda milli takım formasını en iyi şekilde taşımak için sıkı çalıştığını söyledi.

İlk kez yurt dışında bir şampiyonaya katılacağı için heyecanlı olduğunu belirten Nursena, şöyle konuştu:

"Hocamın radyoda yaptığı anonsunu duydum. Ailemden izin alarak atletizme başladım. Hocamın gözetiminde antrenmanlara katıldım. Trabzon'da yapılan seçmelerde milli takıma katılmaya hak kazandım. Önümüzdeki günlerde İtalya'da yapılacak yarışlarda ülkemin başarısı için ter dökeceğim. Bunun için Süphan Dağı'nın yamaçlarında, Van Gölü kıyılarında, suda ve statta antrenman yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Ülkemin bayrağını göndere çektirmek için elimden geleni yapacağım. Altın madalya kazanmayı hedefliyorum."


- Batmaz: "Elimizden gelen desteği sunacağız"


Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İzzet Batmaz, öğrencilerine Süphan Dağı'nın zirvelerinde, şehir stadında, Van Gölü kıyılarında ve suda antrenman yaptırdığını aktardı.

Öğrencisi Nursena Çeto'nun İtalya'da yapılacak yarışlara katılacağını dile getiren Batmaz, "Dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırmak istiyoruz. Milli takıma daha çok sporcu yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Devletimiz sporcu çocuklarımıza birçok imkan sağlıyor. Bu imkanlardan yararlanmalarını istiyoruz. Sporcumuzun İtalya'da yarışacak olması bizi gururlandırıyor. En güzel dereceyi elde edeceğine inanıyoruz. Biz de yanına olacak, elimizden gelen desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:55
  1. Atletizm
  2. Dağ Koşusu
  3. Erciş
  4. Milli Takım
  5. Nursena Çeto
  6. Van Gölü

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