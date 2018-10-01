'Radikal Kemalizm' hortladı! FETÖ'den sonra şimdi de...

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tamamen tasfiye edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sonrası, iyice şımaran İslam ve Türklük düşmanı batıcı kesim, 'Radikal Kemalizm'i yeniden hortlatmak için ellerinden geleni yapıyor.

Yakın geçmişe kadar bölücü terör örgütü FETÖ’nün güdümünde memleket aleyhinde yapmadığı haber kalmayan Cumhuriyet Gazetesi, şimdi de dindarlık üzerinden kirli bir algı operasyonuna başladı. Cumhuriyet, Ankara’da bulunan ve 114 öğrencinin eğitim gördüğü Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu’nda tarikatların hakim olduğunu öne sürerek skandal bir habere imza attı.

Anadolu İlim ve İrşad Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dilmen’in adının verildiği haberde ‘Çocuklara adalet dersi veriliyor’ denildi. Söz konusu haberde ‘FETÖ’den ders alınmadı, eğitim tarikatlara verildi’ denilerek cübbeli ve sarıklı kişilerin okulda hakim olduğu savunuldu.

Gerçeği okul yönetimi açıkladı

Söz konusu olayla ilgili açıklama yapan Ortaokul yönetimi, Ahmet Dilmen’in ‘Dini değerler ve insanlar arasında saygı ve adalet’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdiğini, üstüne basa basa vurguladı.

Kirli odaklar yine aktif

Cumhuriyet ve türevleri son zamanlarda bu tarz algı dolu çalışmalarına hız verdi. Kısa bir süre önce de milli ve dini değerlere saldırganlığıyla bilinen ODATV adlı haber sitesi, okulda zemzem suyu içen öğrencileri ve öğretmenlerini hedef göstermişti.

Ne yapmaya çalışıyorlar?

28 Şubat günlerini özleyen çevrelerde yeniden algı haberleriyle zindandaki mazlumların özgürlüğüne kavuşmalarına engel olmak isteyen ‘Radikal Kemalistler’in, 28 Şubat mazlumlarının gündeme getirilmesinden duydukları rahatsızlığı Twitter’dan açık açık gündeme getirmeleri kirli planlarının en net göstergesidir. Hürriyet çalışanı İsmail Saymaz tarafından atılan tweette ‘Akit Gazetesi, “Kumpas Davası” adı altında ne kadar Sivas sanığı, Hizbullah’çı ve İBDA’cı varsa tahliye ettirmeye çabalıyor. Bu örgütler, Türkiye’nin 90’lı yıllarını kana buladılar. Cinayet işlediler, bomba attılar ve teröre başvurdular’ şeklinde skandal ifadeler kullanılması, yapılan kirli algı operasyonlarının tescili niteliğindedir.