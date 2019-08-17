Radamel Falcao veda maçına çıkıyor!

Galatasaray’la her konuda anlaşan Radamel Falcao, Fransa’ya veda ediyor. 33 yaşındaki golcü Monaco’nun bugün oynayacağı Metz maçında son kez sahaya çıkacak ve pazartesi İstanbul’a gelecek.

Falcao baskı yapıyor



Falcao'nun takımdan ayrılmak için Fransız yöneticilere baskı yaptığı ve bu transfer izin verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Monaco'nun bu transfer için Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

Monaco ile kardeş kulüp olduk

Abdurrahim Albayrak karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Monaco İkinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Kendisiyle inanılmaz güzel resimlerimiz var, kendisiyle sarılmış resimlerimiz var. Monaco ile kardeş kulüp olduk." dedi.

Bu transfer %99 bitti



Açıklamalarına devam eden Abdurrahim Albayrak "Başkanları da gelecek ve Mustafa Cengiz ile dostluk yemeği yiyeceğiz. Bundan sonra ilk olarak transferde Monaco ile görüşeceğiz. Monaco ile ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Taraftarın içi %99 rahat olsun. Diagne'nin gitmemesi bu transferi engellemiyor." diyerek sarı-kırmızılı taraftarlara müjde verdi.