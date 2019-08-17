Radamel Falcao veda maçına çıkıyor!
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Kolombiyalı golcü Falcao, Monaco ile son maçına çıkıyor.17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32
Galatasaray’la her konuda anlaşan Radamel Falcao, Fransa’ya veda ediyor. 33 yaşındaki golcü Monaco’nun bugün oynayacağı Metz maçında son kez sahaya çıkacak ve pazartesi İstanbul’a gelecek.
Falcao baskı yapıyor
Falcao'nun takımdan ayrılmak için Fransız yöneticilere baskı yaptığı ve bu transfer izin verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Monaco'nun bu transfer için Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.
Monaco ile kardeş kulüp olduk
Abdurrahim Albayrak karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Monaco İkinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Kendisiyle inanılmaz güzel resimlerimiz var, kendisiyle sarılmış resimlerimiz var. Monaco ile kardeş kulüp olduk." dedi.
Bu transfer %99 bitti
Açıklamalarına devam eden Abdurrahim Albayrak "Başkanları da gelecek ve Mustafa Cengiz ile dostluk yemeği yiyeceğiz. Bundan sonra ilk olarak transferde Monaco ile görüşeceğiz. Monaco ile ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Taraftarın içi %99 rahat olsun. Diagne'nin gitmemesi bu transferi engellemiyor." diyerek sarı-kırmızılı taraftarlara müjde verdi.
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