Radamel Falcao ile ilgili sürpriz gelişme! Fransa Ligi'nin ilk haftasında Lyon ile karşılaşacak olan Monaco'da, golcü oyuncu Falcao maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco'nun yarın saat 21:45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle; Kaleci: Benaglio, Lacomte Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore Forvet: Foster, Sylla

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