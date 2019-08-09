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Radamel Falcao ile ilgili sürpriz gelişme!

Fransa Ligi'nin ilk haftasında Lyon ile karşılaşacak olan Monaco'da, golcü oyuncu Falcao maç kadrosuna alınmadı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:08
Radamel Falcao ile ilgili sürpriz gelişme!

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco'nun yarın saat 21:45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle;

Kaleci: Benaglio, Lacomte

Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo

Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore

Forvet: Foster, Sylla

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:08
  1. Radamel Falcao
  2. Monaco
  3. Falcao

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