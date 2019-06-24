Raclette peyniri nedir? Ne ile tüketilir?

Raclette, sıyırmak anlamına gelen bir kelime kökenine sahiptir. İsveçliler ve Fransızlar tarafından, özellikle soğuk kış günlerinde, sıcak hade tüketilir.

Ortadan ikiye kesilmiş peynirin, düz kısmı ısıtılarak, haşlanmış patates üzerine sıyrılır. Son zamanlarda birçok yemeğe ve sosa eşlik eden raclette peyniri, mezelerle servis edilir.

Aroması ve kokusu oldukça yoğundur. Tek başına yenmesi oldukça zordur. Meze, turşu ve patates gibi yemeklerin yanında yenmesi daha uygun olacaktır. Çünkü oldukça yoğun kıvamı, bir süre sonra midenize oturabilir.

Sarımsak ve biberli çeşitleri ded mevcuttur. Ülkemizde bazı restoranlarda rastlamak mümkün. Kilosu 230 - 390 lira olan raclette peynirini tüketen kişiler, çok beğeniyor ve bu lezzetten vaz geçemiyor.