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Spor Rachid Ghezzal'in yeni takımı belli oluyor! Süper Lig'de kalacak
Spor

Rachid Ghezzal'in yeni takımı belli oluyor! Süper Lig'de kalacak

Yeniakit Publisher
2024-09-13 11:14:00 -
Rachid Ghezzal'in yeni takımı belli oluyor! Süper Lig'de kalacak

Transferin döneminin son gününe girilirken Süper Lig ekibi Rizespor, serbest statüde yer alan Rachid Ghezzal ile anlaşma sağladı. Cezayirli futbolcu, geçtiğimiz sezonun bitimi ile Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılmıştı.

 

Transfer döneminin son gününe girilirken ses getiren bir hamle geldi. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oldu.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal ile prensipte anlaşma sağladı. Aynı zamanda 32 yaşındaki futbolcuya Sivasspor ile Hatayspor'da teklif yapmıştı.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 123 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasını dört sezon giyen Cezayirli futbolcu, 123 maçta 17 gol ve 33 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlıların 2020-2021 sezonunda kazandığı şampiyonlukta yaptıklarıyla kilit rol oynamıştı.

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