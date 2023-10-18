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Spor Rachid Ghezzal'dan önemli 'Filistin' mesajı
Spor

Rachid Ghezzal'dan önemli 'Filistin' mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 16:55:00 -
Rachid Ghezzal'dan önemli 'Filistin' mesajı

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayımladı.

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Ghezzal, sosyal medya hesabından İsrail’in, Gazze’deki saldırısıyla ilgili paylaşım yaptı.

Cezayirli futbolcu, paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"Filistinlilerin insan haklarını savunmak, Hamas yanlısı olduğunuz anlamına gelmez. Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz veya ’tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz’ anlamına gelmez. Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor.

Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son verilmesi anlamına geliyor. Özgür Filistin, İsrail hükümetinin dayattığı ’apartheid’ yaklaşımının sona ermesi anlamına geliyor. Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor."

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