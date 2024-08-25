Rabiot transferi resmen bitti! Kimse bu kadarını beklemiyordu!



Transfer sezonun başından bu yana Süper Lig devlerinin gözdesi olan, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Fransız futbolcu Adrien Rabiot transferde kararını vermek üzere. Geçen sezonu Juventus'ta tamamlayan, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalyan ekibiyle de anlaşamayan yıldız orta saha birçok takımın radarında.

FENERBAHÇE VE GALATASRAY RABİOT TRANSFERİNDEN VAZGEÇMEDİ

Adı Galatasaray ile anılan daha sonra da Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Rabiot için ezeli rakipler nabız yoklamaya devam ediyor. Avrupa'da transfer döneminin önümüzdeki hafta bitecek olması ve Fransız orta sahanın hala bir takımla anlaşamaması ekiplerimizin iştahını kabartıyor.

İNGİLİZ DEVİ RABİOT'YU BİTİRİYOR

İngiltere Premier Lig'de sezona Arne Slot ile giren Liverpool, orta saha arayışını sürdürüyor. İngiliz devi, hiçbir takımla anlaşamayan Rabiot için harekete geçti. Aynı zamanda menajeri olan annesi ile iletişime geçen Liverpool transfer dönemi bitmeden Rabiot ile sözleşme imzalayacak. Sürpriz bir gelişme olmazsa Fransız yıldız Premier Lig devinin formasını giyecek.

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