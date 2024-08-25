  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İBB’ye sert tepki: "İstanbul’un en nadide çevre hazinesi para babalarına peşkeş çekiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emanetçi değil, asıl sahibiz

Dünyanın konuştuğu topuk kanı taramasına uzmanlardan açıklama geldi! “Bunun tartışmasını bile kabul edemiyoruz”

Gündeme bomba gibi düştü: Bundan sonra sol bek onun: Bunu duyurdular: İşte yeni yıldız...

Maket uçaklarla TSK’yı vurmaya kalktılar! Hepsi indirildi

ABD'de lüks içinde yaşıyor! FETÖ'cü Hakan Şükür trollüğü kazanç kapısı yaptı!

LGBT fedaileri ile yol yürürken neredeydin? Hangisi sensin Müsavat efendi?

Ve Gabar'dan büyük müjde geldi! Dikkat çeken "Berat Albayrak" detayı

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dizayn edildiği günler geride kaldı

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Bunu yapan ev sahipleri işte şimdi yandı!
Spor Rabiot transferi resmen bitti! Kimse bu kadarını beklemiyordu!
Spor

Rabiot transferi resmen bitti! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 19:15:00 -
Rabiot transferi resmen bitti! Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Transfer sezonun başından bu yana Süper Lig devlerinin gözdesi olan, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Fransız futbolcu Adrien Rabiot transferde kararını vermek üzere. Rabiot yakında imzayı atacak. İşte Adrien Rabiot'nun anlaştığı takım...


Transfer sezonun başından bu yana Süper Lig devlerinin gözdesi olan, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Fransız futbolcu Adrien Rabiot transferde kararını vermek üzere. Geçen sezonu Juventus'ta tamamlayan, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalyan ekibiyle de anlaşamayan yıldız orta saha birçok takımın radarında.

FENERBAHÇE VE GALATASRAY RABİOT TRANSFERİNDEN VAZGEÇMEDİ

Adı Galatasaray ile anılan daha sonra da Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Rabiot için ezeli rakipler nabız yoklamaya devam ediyor. Avrupa'da transfer döneminin önümüzdeki hafta bitecek olması ve Fransız orta sahanın hala bir takımla anlaşamaması ekiplerimizin iştahını kabartıyor.
İNGİLİZ DEVİ RABİOT'YU BİTİRİYOR

İngiltere Premier Lig'de sezona Arne Slot ile giren Liverpool, orta saha arayışını sürdürüyor. İngiliz devi, hiçbir takımla anlaşamayan Rabiot için harekete geçti. Aynı zamanda menajeri olan annesi ile iletişime geçen Liverpool transfer dönemi bitmeden Rabiot ile sözleşme imzalayacak. Sürpriz bir gelişme olmazsa Fransız yıldız Premier Lig devinin formasını giyecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23