Quick Sigorta sponsorluğundaki Silivri Motosiklet Panayırı’na yoğun ilgi!

Motosiklet ekosisteminin ve kültürünün Türkiye’deki en büyük destekçilerinden biri olan Quick Sigorta, sektördeki öncü rolünü sosyal etkinliklerle de sürdürüyor. Silivri Motosiklet Kulübü ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle, Quick Sigorta’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “Silivri Motosiklet Panayırı”, 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Silivri Sahil Etkinlik Alanı’nda Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını ağırladı.

Dört gün boyunca deniz esintisi eşliğinde festival atmosferini yaşayan katılımcılar; konserler, DJ performansları, özel söyleşiler ve yarışmalarla dolu dolu bir programı geride bıraktı.

Belediye Başkanı Balcıoğlu’ndan Quick Sigorta’ya teşekkür plaketi

Festivalin en yoğun noktalarından biri olan Quick Sigorta standı, hem motosiklet kullanıcılarının hem de acentelerin buluşma noktası oldu. Katılımcılar, Quick Sigorta’nın iki teker tutkunlarına özel geliştirdiği ürün ve çözümler hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında Quick Sigorta standını ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, motosiklet camiasına ve kültüre sunduğu vizyoner katkılardan dolayı Quick Sigorta’ya bir teşekkür plaketi takdim etti. Marka yetkilileri, bu plaketin Quick Sigorta’nın motosiklet ekosistemine verdiği uzun soluklu ve sürdürülebilir desteğin değerli bir nişanesi olduğunu vurguladı.

"Motosiklet kültürünün sadece sigortacısı değil, yol arkadaşıyız"

Etkinliğe dair bir değerlendirmede bulunan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, şu ifadeleri kullandı: "Quick Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana motosiklet sürücülerinin ihtiyaçlarını anlayan, onlara özel ürünler geliştiren ve bu kültürü sahiplenen bir marka olduk. Silivri Motosiklet Panayırı’nda binlerce motosiklet sevdalısıyla bir araya gelmek, onların heyecanını sahada paylaşmak bizim için çok değerli. Biz kendimizi bu topluluğun bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Motosiklet ekosistemini büyütecek sosyal projelere ve organizasyonlara destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"Kadın Motorculara Saygı Günü" festivalin anlamını güçlendirdi

Cumartesi günü gerçekleştirilen resmi açılışın ardından festival, pazar günü çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Trafikte ve sosyal hayatta kadın sürücülerin görünürlüğünü artırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçlayan “Kadın Motorculara Saygı Günü” etkinlikleri, festivalin en çok ses getiren ve takdir toplayan bölümlerinden biri oldu.

Müzikal anlamda da zengin bir programa sahip olan panayırda, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının yanı sıra Uygar Süleymanoğlu ve Atölyedili konserleri katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı.



Quick Sigorta’nın 2026 festival takvimi