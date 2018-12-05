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Quick Sigorta, Mersin'de öğrencilerle buluşacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
Quick Sigorta, Mersin'de öğrencilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, sigortacılık öğrencilerine yönelik başlattığı "Teoriden Pratiğe Atlayış Serbest” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelecek.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta, geçen yıl başlattığı ve sigortacılık öğrencilerine yönelik “Teoriden Pratiğe Atlayış Serbest” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri ile bir araya geliyor.

Erdemli Meslek Yüksekokulu Anfisi'nde 7 Aralık'ta başlayacak olan etkinliğe, Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Özsoy, Acenteler Direktörü Halil Alaeddinoğlu katılacak.

Etkinlik çerçevesinde katılımcılar sigortacılık ile ilgili tecrübelerini paylaşacak ve ardından öğrencilerin kullanımına açılacak olan Quick Sigorta yetkilileri, sigortacılık yazılımının kullanımı ve tanıtımı yapılacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
  1. Quick Sigorta

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