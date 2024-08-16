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Ekonomi Quick Sigorta, Lice’li öğrencileri İstanbul’da ağırladı
Ekonomi

Quick Sigorta, Lice’li öğrencileri İstanbul’da ağırladı

Yeniakit Publisher
2024-08-16 19:21:00 -
Quick Sigorta, Lice’li öğrencileri İstanbul’da ağırladı

Quick Sigorta, pandemi döneminde Diyarbakır’a gerçekleştirdiği acente ziyaretlerinde verdiği sözü tutarak Lice / Ayşe Toprak Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerini İstanbul’da misafir etti. Öğrenciler, İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfederken sigorta sektörünü de yakından tanıma fırsatı buldu.

Quick Sigorta, topluma katkı sağlama ve gençlerin eğitimine destek olma amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde, pandemi döneminde Diyarbakır ziyaretinde verdiği bir sözü yerine getirerek Ayşe Toprak Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan gelen öğrencileri İstanbul’da ağırladı.

İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu iki gün

Öğrenciler, etkinliğin ilk günü önce Marmara Üniversitesini ziyaret etti, ardından Quick Art Space’te Kemal Kaan Önder’in fotoğraf sergisini gezerek sanatla dolu bir gün geçirdiler. Sergi turunu küratör Nergis Abıyeva rehberliğinde gerçekleştiren öğrenciler, ardından Quick Sigorta yöneticileriyle buluşarak sigorta sektörü hakkında bilgi aldı. Bu buluşma, öğrenciler için sektörle tanışma açısından önemli bir fırsat sundu.

Etkinliğin ikinci gününde, öğrenciler İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı buldu. Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Galata Kulesi gibi önemli tarihi mekanları ziyaret eden öğrenciler, Boğaz’da düzenlenen tekne turu ile İstanbul’un eşsiz manzarasını izledi. Günün sonunda İstiklal Caddesi ve Taksim’i gezerek İstanbul’un en hareketli yüzünü de görme şansı yakaladılar.
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