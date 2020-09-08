Quick Sigorta, ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "2019 yılında 116 milyon TL olarak açıkladığımız net karımızı bu yılın ilk 6 ayında aştık ve net karımız ilk altı ay için 134 milyon TL olarak gerçekleşti. Öz sermayemiz 2019 yılına göre yüzde 63 artarak 344,2 milyon TL seviyesine yükseldi, aktif büyüklüğümüz 2 milyar TL seviyesini aştı." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, şirketin ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Kuruluşundan itibaren istikrarlı bir büyüme sürecinde olan Quick Sigorta'nın geride kalan 3 yıl içinde aynı zamanda bir test sürecinden geçtiğini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Gerek ülkemizin gerekse sektörün yaşadığı son derece önemli gelişmeler karşısında ekibimiz son derece verimli bir süreç geçirdi. Zorlu dönemlerde yeni ürünler, hızlı karar alma ve etkili acente-toplum-şirket etkileşimi sayesinde istikrarlı büyümemiz devam ediyor. 30.06.2020 tarihli finansal tablolarımıza göre, öz sermayemiz 2019 yılına göre yüzde 63 artarak 344,2 milyon TL seviyesine yükseldi, aktif büyüklüğümüz 2 milyar TL seviyesini aştı.

Quick Sigorta'nın aktif büyüklüğü içinde yatırım portföyü yaklaşık 1 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşti. Nakit ve nakit benzeri varlıklar ise 1 milyar 568 milyon TL düzeyine ulaştı. Bu neticeler yoğun çalışma ve planlama süreçlerimizin son derece verimli sonuçlar verdiğini gösteriyor."





- "Sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik"





Sigorta sektörünün aynı dönemdeki finansal tabloları ile ilgili bilgi veren Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın sektör ortalamasının üstünde bir performans gösterdiğini bildirdi.

Yaşar, 2020 yılı Haziran sonu itibarıyla, hayat-dışı sigorta sektörü öz sermayesinin 2019 yılına göre yüzde 16,5'luk bir artış ile 21,8 milyar TL olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Aynı dönem itibarıyla, sektörün aktif büyüklüğü yaklaşık 86 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yıl sonuna göre sektörün bilanço büyüklüğü yüzde 12 arttı. Quick Sigorta ise aynı dönemde aktif büyüklüğünü yaklaşık yüzde 35 büyütmeyi başardı. 2020 yılının ilk 6 ayında sektörün öz sermaye karlılık oranı yüzde 16,5 iken, Quick Sigorta yüzde 63 öz sermaye karlılığı elde ederek hayat dışı sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi.

Üretime bakıldığında ise sektörün 2019 yılının ilk yarısındaki üretimi 27,1 milyar TL iken 2020 yılının ilk yarısında yüzde 15 büyüyerek 31,1 milyar TL oldu. Quick Sigorta'da ise aynı dönemde prim büyüme oranı yüzde 41 olarak gerçekleşti. Böylelikle 30.06.2020 tarihi itibari ile şirketimizin bilanço büyüklüğü, öz sermaye büyüklüğü ve prim üretimi hayat dışı sektörün üzerinde büyümeyi başardı."





- "Quick Sigorta hayat dışı pazar payı yüzde 2,7"





Quick Sigorta'nın 2020 yılının ilk yarısında yaklaşık 859 milyon TL prim ürettiğini belirten Ahmet Yaşar, hayat dışı sektörün prim üretiminin yaklaşık 31 milyar 200 milyon TL olduğunu ifade etti.

Yaşar, "Böylece Quick Sigorta'nın pazar payı yüzde 2,7 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde yatırım gelirlerimiz 156,3 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu rakam 2019 yılı geneli için 139,8 milyon TL idi. 2019 yılında 116 milyon TL olarak açıkladığımız net karımızı bu yılın ilk 6 ayında aştık ve net karımız ilk altı ay için 134 milyon TL olarak gerçekleşti." bilgisini paylaştı.