Quick Sigorta iki teker tutkunlarını Bucak’ta buluşturdu

Quick Sigorta, motosiklet kültürüne verdiği desteği Türkiye’nin farklı şehirlerinde sürdürmeye devam ediyor. Bucak Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen BUMOK Motosiklet Festivali, 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Burdur’un Bucak ilçesindeki İncirhan Mesire Alanı’nda motosiklet tutkunlarını ağırladı. Festival boyunca Quick Sigorta, QKaravan ile alanda yer alarak motosiklet kullanıcıları, acenteler, yerel yöneticiler ve iş ortaklarıyla buluştu.

Bu yıl 23 farklı kentten ve 77 ayrı kulüpten motosiklet tutkununu ağırlayan festival; konserler, yarışmalar, eğitimler, motosiklet gösterileri ve geleneksel etkinliklerle geniş katılımlı bir buluşmaya dönüştü. Quick Sigorta ekibi de festival süresince standını ziyaret eden katılımcılara KASKONOMİQ Kasko Sigortası hakkında bilgi verdi ve motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini anlattı.

İncirhan’ın tarihi atmosferinde motosiklet kültürü yaşandı

5’inci BUMOK Motosiklet Festivali, İncirhan’ın tarihi dokusunda gerçekleşen programıyla motosiklet tutkusunu bölgenin kültürel mirasıyla buluşturdu. Festival kapsamında demir dövme, keşkek dövme ve ateş üstünden atlama gibi geleneksel etkinlikler düzenlenirken, katılımcılar hem motosiklet kültürünün dinamizmini hem de Bucak’ın tarihi değerlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, festivalin Bucak’ın görünürlüğü ve sosyal hayatı açısından önemli bir katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Festivalin kente heyecan getireceğini, Bucak’a farklı illerden katılımcılar gelmesiyle ilçenin ulusal ölçekte daha görünür olacağını konuşmuştuk. Bugün festival alanında gördüğümüz tablo da bunu doğruluyor. Her yaş grubundan, kadın erkek, çocuklarıyla birlikte gelen aileler var. Yerel yönetimler için şehirleri yönetmek kadar sosyal hayatı diri tutmak ve farklı kitleleri bir araya getirmek de çok kıymetli. Bu festivalin Bucak için önemli bir değer oluşturduğunu düşünüyorum.”

Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise festivalin bölgenin tarihi, turistik ve gastronomik değerlerinin tanıtımına katkı sağladığını ifade ederek şöyle konuştu: “Burdur’un ve Bucak’ın tarihi, turistik yerleri ile gastronomik zenginliklerini misafirlerimize gösterme fırsatı bulduk. Festival boyunca her akşam konserler düzenledik; yerel sanatçılarımız yöresel türküler seslendirdi, binlerce insanın bir arada eğlendiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz festivalde 23 farklı kentten ve 77 ayrı kulüpten motosiklet tutkunlarını ağırladık. Gönlümüzden geçen, bu festivalin altıncısında, yedincisinde ve hatta ellincisinde de bu güzel aileyle yeniden bir araya gelmek.”

Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş de festival alanı olarak İncirhan’ın seçilmesinin bölgenin tarihi mirasını tanıtmak açısından stratejik bir tercih olduğunu vurguladı: “Buradaki amacımız sosyal aktiviteyi artırmak, sporseverleri bir araya getirmek ve tarihi dokumuzu tanıtmak. Motosiklet kulübümüzle festival alanına karar verirken İncirhan’ı seçmemizin en önemli nedeni köklü tarihimizi görünür kılmaktı. Antik kentlerimiz, doğal değerlerimiz ve Selçuklu döneminin önemli mimari miraslarından biri olan hanımız var. İnsanların festival vesilesiyle gelip bu değerleri tanıması bizim için çok önemli.”

“Motosiklet kültürü bizim için sahada büyüyen güçlü bir topluluk bağı”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, motosiklet festivallerinin marka için önemli bir temas alanı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Quick Sigorta olarak motosiklet kullanıcılarıyla aynı heyecanın içinde buluşmayı çok kıymetli buluyoruz. Motosiklet festivalleri bizim için sahada dinlediğimiz, ihtiyaçları doğrudan gördüğümüz ve çözümlerimizi kullanıcılarla birebir paylaştığımız vazgeçilmez buluşmalar. 5’inci BUMOK Motosiklet Festivali’nde QKaravan ile yer alarak Bucak’ta motosiklet tutkunlarıyla bir araya geldik.”

KASKONOMİQ motosiklet kullanıcılarıyla sahada buluştu

Festival boyunca KASKONOMİQ ürünü de motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Standı ziyaret eden katılımcılara ürünün kapsamı, sunduğu avantajlar ve motosiklet kullanıcıları için geliştirdiği ekonomik güvence modeli hakkında bilgi verildi. “Kasko artık her araç için ekonomik” yaklaşımıyla öne çıkan KASKONOMİQ, festival alanında motosiklet kullanıcılarının ilgisiyle karşılaştı. Quick Sigorta, motosiklet sahiplerinin güvence ihtiyacına erişilebilir, pratik ve kullanıcı odaklı çözümler sunma hedefini sahadaki doğrudan temaslarla güçlendirdi.



Quick Sigorta’nın festival takvimi