Quick Finansall ekosistemi Kocaeli’de büyüyor

Hızlı büyüme ivmesiyle dikkat çeken QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Kocaeli’de 47’nci şubesini düzenlenen törenle hizmete açtı.

Otoshops Dede yatırımcısı ve aynı zamanda Quick Finans iş ortağı Özcan Okutulmuş liderliğinde faaliyet gösterecek yeni şube, başta ikame araç, günlük kiralama ve uzun dönem araç kiralama hizmetleri olmak üzere mobilite alanında bölgeye hizmet verecek.

Kent protokolü açılışta buluştu

Kocaeli’deki yeni hizmet noktasının açılış töreni, bölgenin mülki, yerel ve ticari yönetimini bir araya getirdi.

Açılışa Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Müdürü Öztekin Kaşukçi ve Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu katılırken, Kocaeli AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzun da tebrik mesajlarını iletti.

Kocaeli İş Adamları Derneği (KOGİAD), Kars Ardahan Iğdır İş Adamları Derneği (KAISİAD) yöneticileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de yer aldığı açılış, bölge iş dünyasından yoğun ilgi gördü.

“Quick Finansall ekosisteminin önemli halkalarından biri”

Açılışta konuşan QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, yeni şubenin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“QCAR Mobilite olarak araç kiralama ve ikame araç hizmetlerinde önemli bir deneyime sahibiz. Kocaeli; üretim, ticaret ve lojistik açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle burada bulunmayı stratejik olarak değerlendiriyoruz.

Aynı zamanda bu yatırım, Maher Holding bünyesinde geliştirdiğimiz Quick Finansall ekosisteminin sahadaki önemli halkalarından biri. Bugün sigorta, finansman, ödeme sistemleri ve mobilite alanlarında oluşturduğumuz ekosistemi, farklı temas noktalarıyla müşterilerimize daha yakın hale getiriyoruz. Kocaeli şubemizin de bu yapıya önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

“Bölgeye değer katacak bir merkez oluşturuyoruz”

Yeni şubenin yatırımcısı Özcan Okutulmuş ise açıklamasında şunları söyledi:

“Uzun yıllardır bölgemizde farklı alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Bugün bu tecrübeyi QCAR Mobilite markasıyla yeni bir noktaya taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Şubemiz, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin mobilite ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda Quick Finansall ekosisteminin sunduğu çözümler konusunda da önemli bir temas noktası olacak. Bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak bir yatırım gerçekleştirdiğimize inanıyoruz.”

“Kocaeli ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak”

Açılışta konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise Kocaeli’nin üretim, ticaret ve lojistik alanındaki gücüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kocaeli bugün Türkiye ekonomisinin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Böylesine güçlü bir ekonomik yapıda gerçekleştirilen her yeni yatırım, hem istihdama hem de ticari canlılığa katkı sağlıyor. QCAR Mobilite’nin Kocaeli’de hizmet vermeye başlamasını bu açıdan değerli buluyorum. Özcan Bey’i ve emeği geçen tüm ekibi kutluyor, yatırımın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Zorlu ekonomik dönemde böylesi yatırımlar takdire şayan”

Açılışta söz alan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe ise şunları söyledi:

“Özcan gibi bölgemizde uzun süredir başarıyla ticaret yapan bir girişimci kardeşimizin, işini büyüterek böylesi güçlü ve kurumsal bir markanın yatırımcısı olması gurur verici. Ekonomimizin zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde, bu denli vizyoner ve büyük adımlar atılması takdire şayandır. Bu yeni işletmenin şehrimize, ilçemize ve tüm Kocaeli halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek hizmete açılan QCAR Mobilite Kocaeli Şubesi, bölgenin sanayi, lojistik ve ticaret merkezindeki konumuyla önemli bir mobilite noktası olarak faaliyet gösterecek.

Yeni şube aynı zamanda Maher Holding’in sigorta, finansman, ödeme sistemleri ve mobilite alanlarında geliştirdiği Quick Finansall ekosisteminin Kocaeli’deki önemli temas noktalarından biri olarak hizmet verecek.

QCAR Mobilite, yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı hedefleyen büyüme stratejisi doğrultusunda Türkiye genelindeki yatırımlarını sürdürürken, Quick Finansall ekosistemini de yeni noktalarla genişletmeye devam edecek.