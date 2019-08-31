Quaresma’ya destek ve protesto!

Beşiktaş’tan ayrılarak Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma için Çaykur Rizespor maçı öncesi bazı taraftarlar destek tezahüratında bulunurken, bazı taraftarlar da bu desteği protesto etti.

Perşembe günü Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya imza atan Ricardo Quaresma’ya Çaykur Rizspor maçı öncesi bazı siyah-beyazlı taraftarlar destek tezahüratında bulunurken, bazı kesim de bu tezahüratları protesto etti. Kale arkasında bazı taraftarlar maçın başlamasına kısa süre kala Portekizli oyuncunun ismini tempo tuttu. Bu tezahüratın başlamasının hemen ardından diğer tribünlerden tepki geldi.