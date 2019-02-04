Quaresma'nın yeni adresini açıkladı! 'Menajeri Suudi Arabistan'da'

Uzun yıllardır Beşiktaş'a hizmet eden ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 mağlup ettiği maçın ardından Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılacağını ifade etti. Quaresma'yla bir kafede karşılaştığını belirten Düzen, ''Quaresma'yla tesadüfen karşılaştık. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağını sordum, ayrılacağını söyledi. O zaman Avrupa'da transfer penceresi açıktı, Porto'ya gideceğini düşündüm ama 'hayır' dedi'' şeklinde konuştu.

Ricardo Quaresma'nın menajerinin Suudi Arabistan'da olduğunu iddia eden Düzen, ''Quaresma'nın menajeri şu anda Suudi Arabistan'da çeşitli görüşmeler yapıyor. Oyuncunun Çin ya da ABD'ye gitme ihtimali de var'' dedi.