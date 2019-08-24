Quaresma'dan açıklama - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma:"Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim"



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman tarafından takımda istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıkladı. Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim." Siyah-beyazlı takımda iki ayrı dönemde toplam 8. sezonunu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe ile dün yapılan Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

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