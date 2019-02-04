0553 313 94 23

Quaresma ile karşılaştı ve ayrılığı açıkladı!

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:11
Quaresma ile karşılaştı ve ayrılığı açıkladı!

Uzun yıllardır Beşiktaş'a hizmet eden ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 mağlup ettiği maçın ardından Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılacağını ifade etti. Quaresma'yla bir kafede karşılaştığını belirten Düzen, ''Quaresma'yla tesadüfen karşılaştık. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağını sordum, ayrılacağını söyledi. O zaman Avrupa'da transfer penceresi açıktı, Porto'ya gideceğini düşündüm ama 'hayır' dedi'' şeklinde konuştu.

"Suudi Arabistan'da görüşmeler yapıyor"

Ricardo Quaresma'nın menajerinin Suudi Arabistan'da olduğunu iddia eden Düzen, ''Quaresma'nın menajeri şu anda Suudi Arabistan'da çeşitli görüşmeler yapıyor. Oyuncunun Çin ya da ABD'ye gitme ihtimali de var'' dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:11
  1. Antalya
  2. Quaresma
  3. Ersin Düzen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkede ağır bilanço! 900'den fazla ölü
    1. Ülkede ağır bilanço! 900'den fazla ölü
    2. Babel'den Tolgay'a mesaj! Birbirlerine..
    3. Benzine 6 kuruş zam
    4. Parejo, 2022'ye kadar Valencia'da
    5. Modern binaya taşınsalar da..
    6. Dr. Ercan Varlıbaş yeniden BİYOSAD..
    7. Celal Doğan hangi partiden aday Celal..
    8. Merkel'den Brexit açıklaması
    9. ALS, SMA ve MS hastaları için kuruluyor
    10. GÜNCELLEME - Bebek'te tekne yangını
    11. Merakla beklenen özellik sonunda..
    12. Altının kilogramı 220 bin 500 liraya..
    13. S.Arabistan idama mahkum etti! Türkiye..
    14. İstanbul'da köprüler mavi ve turuncuya..
    15. TBMM Başkanı Yıldırım: "(AK Parti..
    16. Yıldırım, okul arkadaşları ve..
    17. Erzurumspor, Başakşehir maçı..
    18. Fransızlar yazdı: Türkiye ile Batı..
    19. İran yargısından özel ticari..
    20. Yarın (5 şubat) Akdeniz Bölgesi'nde..
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor