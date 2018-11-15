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Quaresma için bomba teklif! Eğer transfer gerçekleşirse...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Portekizli Vitor Pereira’nın çalıştırdığı ve Çin Süper Ligi’nde şampiyon olan Şanghay SIPG kulübü, Beşiktaş'ın yıldız ismi Quaresma için siyah-beyazlı kulübe 8 milyon euro (49 milyon TL) teklif etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:51
Quaresma için bomba teklif! Eğer transfer gerçekleşirse...

Bir dönem yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, bu kez de ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak isimlerle gündeme gelecek gibi görünüyor. Yaşanan maddi problemler ve taraftarlar ile oyuncular arasındaki gerginlik, Ocak ayında bazı ayrılıklara yol açabilir. Beşiktaş’ta bu sezon ortaya koyduğu performansla ön plana çıkan ve asist sayısı olarak kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Ricardo Quaresma’nın devre arasında ayrılması gündemde. Portekizli yıldız, siyah-beyazlı kulüpteki ikinci dönemini geçiriyor. İlk geldiği 2010 yılında çok başarılı olamayan ancak 2015-2016 sezonundaki dönüşüye birlikte siyah-beyazlı kulüpte 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, Çin kulüplerinin radarına girdi. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 17 maça çıktı, 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Bu performansıyla dikkatleri çeken Quaresma için Çin’den 2 kulüp teklif getirdi.

Tanıdık bir hoca

Çin Süper Ligi’nde Guangzhou Evergrande’nin 7 yıllık serisine son vererek, tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan Şanghay SIPG takımı, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Bir zamanlar Fenerbahçe’yi de çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Şanghay SIPG kulübü, Quaresma için Beşiktaş’a 8 milyon Euro’luk bir teklif getirdi. Menajer aracılığıyla gelen teklifi değerlendiren Beşiktaş yönetimi, oyuncunun da olumlu fikrini almasının ardından satış kararı aldı. Çin ekibi, Quaresma’ya ise yıllık 6 milyon Euro ücret teklif etti. Quaresma, UEFA Avrupa Ligi’nde Vodafone Park’ta Genk ile oynanan maçta protesto edilmiş ve taraftarlarla tartışmıştı. Maç sırasında taraftarlara sus işareti yaptığı görülen Quaresma, “Bana da tepkiler vardı bunlar normal. Tecrübeli oyuncuyum ve bunları kaldırabilirim. Ben bu kulüpten bir kere ayrıldım, sonra geri geldim. Fazlalık bensem, sorun bensem tekrar ayrılabilirim. Tepkilerini tekrar orantılı bir şekilde yansıtsınlar” ifadesini kullanmıştı.

Diğer talip Hebei China Fortune

Ricardo Quaresma’nın bir diğer talibi ise yine Uzak Doğu’dan. Çin ekiplerinden Hebei China Fortune da Portekizli yıldızı transfer etmek istiyor. Bir dönem Ersan Adem Gülüm’ün de formasını giydiği Çin ekibi, bu konuda nabız yokladı. Quaresma’nın ocak ayında son kararı vereceği ve ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon beklentilerin uzağında kalmış, bu da taraftarlarla takımın arasını açmıştı. Öte yandan yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle oyuncuların alacaklarında oluşan gecikmeler, takım içerisinde de huzursuzluklara neden olmuştu. Quaresma da bu süreçte gerilimden etkilenmiş ve saha içerisindeki agresif hareketleriyle dikkat çekmişti.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:51
  1. Beşiktaş
  2. Ricardo Quaresma
  3. Çin Süper Ligi
  4. Şanghay SIPG
  5. Vitor Pereira
  6. Hebei China Fortune
  7. Transfer
  8. Transfer teklifi
  9. Süper Lig

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