Quaresma, çocuklarının hasretine dayanamadı
Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcu Quaresma, 1 gün önce Portekiz'e giden çocuklarını çok özlediğini söyledi.24 Ocak 2019 Perşembe 22:05
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncu Ricardo Quaresma, dün Portekiz'e giden çocuklarını çok özlediğini belirtti.
Portekizli oyuncu sosyal medyadan, İstanbul'dan ayrılan ailesinin fotoğraflarını paylaştı ve "Sizleri özledim" notunu düştü.
Ricardo Quaresma, 1 Gün Önce Portekiz'e Giden Çocuklarının Hasretine Dayanamadı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ricardo-quaresma-1-gun-once-portekize-giden-cocuklarinin-hasretine-dayanamadi-eddf7e.jpg" alt=""/>
Bilindiği üzere Quaresma'nın eşi, çocuklarıyla birlikte Portekiz'e gitmişti.
Ricardo Quaresma, 1 Gün Önce Portekiz'e Giden Çocuklarının Hasretine Dayanamadı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ricardo-quaresma-1-gun-once-portekize-giden-cocuklarinin-hasretine-dayanamadi-64c2f3.jpg" alt=""/>
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