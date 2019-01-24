Quaresma, çocuklarının hasretine dayanamadı Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcu Quaresma, 1 gün önce Portekiz'e giden çocuklarını çok özlediğini söyledi.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncu Ricardo Quaresma, dün Portekiz'e giden çocuklarını çok özlediğini belirtti. Portekizli oyuncu sosyal medyadan, İstanbul'dan ayrılan ailesinin fotoğraflarını paylaştı ve "Sizleri özledim" notunu düştü. Ricardo Quaresma, 1 Gün Önce Portekiz'e Giden Çocuklarının Hasretine Dayanamadı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ricardo-quaresma-1-gun-once-portekize-giden-cocuklarinin-hasretine-dayanamadi-eddf7e.jpg" alt=""/> Bilindiği üzere Quaresma'nın eşi, çocuklarıyla birlikte Portekiz'e gitmişti. Ricardo Quaresma, 1 Gün Önce Portekiz'e Giden Çocuklarının Hasretine Dayanamadı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ricardo-quaresma-1-gun-once-portekize-giden-cocuklarinin-hasretine-dayanamadi-64c2f3.jpg" alt=""/>

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