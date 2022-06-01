Qualcomm gözünü ARM’a dikti!

ABD’li işlemci şirketi Qualcomm, şirketi bağımsız hale getirmek için önemli adımlar atmak istiyor. Şirket, rakipleriyle birlikte ARM‘da bir hisse satın almak istediğiniz belirtti. Ayrıca şirket, yarı iletken pazarında tarafsızlığını koruyacak bir yol izleyecek.

Japon şirket Softbank sahibi, Nvidia tarafından 66 milyar dolarlık olumsuz bir satın alma girişiminin ardından ARM’ı New York Menkul Kıymetler Borsası‘nda listelemeyi planlıyor. Ancak Qualcomm CEO’sunun açıklamasına göre bu durum o kadar kolay olmayacak.

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon‘un Financial Times’a yaptığı açıklamada, Qualcomm’un ARM’ı satın almak için bir birlik oluşturacağını söyledi. Ayrıca şunları ekledi: “Yatırım yapmakla ilgilenen bir tarafız. Bu çok önemli bir varlık ve sektörümüzün gelişimi için gerekli olacak bir varlık.”

Bu sözlerinin yanı sıra CEO, birliğin yeterince büyük olması halinde, ARM’ı direkt satın almak için diğer yonga üreticileriyle güçlerini birleştireceğini de ekledi. İngiliz şirketi ARM, İngiltere’nin en başarılı teknoloji şirketinin yabancı güçlerin eline geçmesine dair endişe içinde. Ancak, Softbank’ın, şirketi 2016 yılında 24.6 milyar sterline satın almasından önce de Londra ve New York’ta yönetim görüyordu.

Bazı İngiliz politikacılar ise hükümete çağrı yaptı. Bu çağrıda, şirket yerine, millet için önemli bir stratejik varlık olarak tanıyacak bir ‘altın hisse’ satın alması gerektiğini belirttiler. Amon’un bu mücadelesi, yonga üreticisi sendikasının ARM’da temel yatırımcı olması fikrine yeni bir hareket katacak.

Tüm bunlarla birlikte Amon açıklamasında önceki döneme de atıfta bulundu ve şunları söyledi: “ARM, Apple ve Qualcomm gibi şirketlerden ve diğer birçok şirketten tüm ekosistemin toplu yatırımı sayesinde her yerde kazandı ve bunun nedeni, herkesin yatırım yapabileceği bağımsız, açık bir mimari olmasıydı.” Aynı zamanda Amon, kuracağı birlikteki diğer ortakları henüz açıklamadı.