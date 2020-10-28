QNB Finansbank'ın net dönem karı 1 milyar 836 milyon TL oldu

İSTANBUL (AA) - Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank'ın (QPSC) Türkiye'deki iştiraki QNB Finansbank'ın 9 aylık dönemdeki net karı 1 milyar 836 milyon TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank'ın net kredileri 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 23 artarak 136 milyar 605 milyon TL'ye, müşteri mevduatı ise yüzde 29 artarak 129 milyar 510 milyon TL'ye ulaştı.

Bankanın toplam aktifleri, aynı dönemde yüzde 26 artarak 229 milyar 558 milyon TL'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2020 yılında tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de yeni bir normal düzen oluştuğunu, banka olarak koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini asgariye indirmek amacıyla reel sektöre verdikleri desteğe hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Güzeloğlu, tüm dünya "yeni normal"i benimserken bankacılık sektörünün de akıllı ve verimli yeni normal çalışma düzeninde şekillendiğini kaydetti.

Dijital bankacılığın kullanımındaki artış ile birlikte bankacılığın profilinin de değiştiğini belirten Güzeloğlu, "Dijital bankacılıkta yeni teknoloji ve ürünlerin önemi ön plana çıkıyor. QNB Finansbank olarak dijital bankacılıkta öncü rolümüzü yeni ürün ve hizmetlerle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, normalleşme sürecine geçişle, tedbirlerden ödün vermeden salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadeleye odaklandıklarını belirtti.

Güzeloğlu, yılbaşından bu yana, müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarında yanlarında olmak ve reel sektörde çarkların dönmeye devam etmesini sağlamak üzere birçok yeni paketi devreye aldıklarını kaydetti.



Kovid-19 ile birlikte oluşan "yeni normal"de dijital bankacılığın öneminin daha da arttığını, akıllı bankacılık kavramının ön plana çıktığını belirten Güzeloğlu, "Dijital bankacılık ürünlerini kullanan müşteri sayısındaki artış bize bankacılığın geleceğini de gösteriyor. Kurum ve kişilerin hayatını kolaylaştıracak ve onların değişen ihtiyaçlarını karşılayarak, hayatlarını kolaylaştıracak yeni dijital çözümlere ağırlık verme dönemine girdik." değerlendirmesinde bulundu.



Güzeloğlu, ayrıca toplumsal sosyal sorumluluk bilinci ve çocukları geleceğe hazırlanmak hedefiyle Minik Eller Büyük Hayaller Platformu çatısı altında başlattıkları kodlama eğitimlerini Kovid-19 sürecinde online platform üzerinden Türkiye'nin her yerinden kullanıcıların erişimine açtıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapsamını genişleterek sürdürdüğümüz bu proje farklı mecralardan takdir görmeye devam ediyor. Son olarak Minik Eller Kod Yazıyor Projesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Ödülleri'nde Toplumsal Değer Kategorisi'nde özel ödülün sahibi oldu. Kodlama eğitimlerimizin yanı sıra, çocuklarımızın bu alandaki gelişimlerini bir adım daha ileri taşımak amacıyla başlattığımız Scratch Cup Kodlama Yarışması’nı da devam ettiriyoruz. Çocuklar bu defa dünyanın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla hayallerindeki dünya için kodlayacaklar."