0553 313 94 23

QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı tanıttı

19 Mart 2019 Salı 16:01
QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı tanıttı

KONYA (AA) - QNB Finansbank, Konya Tarım Fuarı'nda CardFinans TarımKart'ı çiftçilerle buluşturdu. TarımKart'a çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

QNB Finansbank Tarım Bankacılığı Birimi tarafından Konya Tarım Fuarı'nda, çiftçilere özel avantajlı tarım kredileri ve yeni ürünleri 6 ay faizsiz dönem avantajlı ve hasatta ödemeli CardFinans TarımKart tanıtıldı.

QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, en büyük hedeflerinin çiftçilerin sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.

Yaygınlaşan şube ağı ile çok daha fazla üreticiye ulaştıklarını anlatan Çağlar, sektöre sağladıkları finansman desteğini ise her geçen gün artırmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Çağlar, TarımKart'ın yanı sıra çiftçilerin ihtiyaç duyduğu ödeme planları ve hasat zamanlarında özel kredi imkanları sunduklarına işaret ederek, "Yeni ürünümüz CardFinans TarımKart ve geniş ürün yelpazemizle birlikte QNB Finansbank olarak, 2019'da da üretimin devamlılığı için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, TarımKart, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamalarına destek amacıyla hayata geçirildi.

Çiftçiler, CardFinans TarımKart'larıyla anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerinde 6 aya kadar faizsiz dönem avantajından yararlanarak, ödemelerini hasat tarihlerine kadar erteleyebiliyor.

TarımKart sahibi çiftçiler, 7 gün 24 saat tüm QNB Finansbank ATM'lerinden, 2 yıla varan vadeler ile taksitli kredi kullanabiliyor.

Aylık düzenli geliri olmayan çiftçiler ise SGK ve Bağ-Kur prim ödemeleri için CardFinans TarımKart ile otomatik ödeme talimatı vererek, aylık prim borçlarını yılda bir defa hasat tarihlerinde ödeyebiliyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:01
  1. CardFinans
  2. TarımKart

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Zaferi’nin Türk edebiyatındaki yeri anlatıldı
    1. Çanakkale Zaferi’nin Türk..
    2. Erdoğan: "Türkiye, dünyanın bir..
    3. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2,5..
    4. Erdoğan: "Bu millet eğer birbirine..
    5. Gana'da kaybolan Filistinli için..
    6. TÜSİAD ve ÇİTAM "Çin Yeni Yıl" yemeği..
    7. Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse..
    8. Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Yüzde 74..
    9. "Doğu'ya Güneydoğu'ya hiçbir hükümet..
    10. "Sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden çok..
    11. Mahalle maçları geri dönüyor
    12. Erdoğan: "CHP'ye gönül veren..
    13. Ertuğrul Bey'i derinden etkileyen olay
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın..
    15. 5 gündür savunma yapan Ergenekon..
    16. AK Parti’li vekil annesinin cenaze..
    17. İstanbul Üniversitesi öğretim..
    18. İzmir'de dolandırıcılık iddiası
    19. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    20. Vali Günaydın “Muhtarlarımız..
    21. Kahramanmaraş'ta "Milli İdare Meydanı"..
    22. "Hamas İsrail'in kışkırtmaları..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    24. Türk sinemasının unutulmaz müzikleri..
    25. Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini..
    26. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    27. Kayseri'de elektrik akımına kapılan..
    28. "Cumhur İttifakı, büyük Türkiye..
    29. UniworldCup 2019’un fikstür çekimi..
    30. "Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı