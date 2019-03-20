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QNB Finansbank çiftçilere 3 yılda 6 milyar lira finans desteği sağladı

QNB Finansbank Tarım Bankacılığı Bölüm Müdürü Zülhan Eralp:- "Çiftçilerimize son 3 yıl içerisinde sağladığımız finansman tutarı 6 milyar liranın üzerinde. Sadece bu yıl, mart ayında olmamıza rağmen 500 milyon lira yeni finansman sağladık"

20 Mart 2019 Çarşamba 11:01
QNB Finansbank çiftçilere 3 yılda 6 milyar lira finans desteği sağladı

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - QNB Finansbank Tarım Bankacılığı Bölüm Müdürü Zülhan Eralp, çiftçilere son 3 yıl içerisinde 6 milyar liranın üzerinde finansman sağladıklarını belirterek, "Sadece bu yıl, mart ayında olmamıza rağmen 500 milyon lira yeni finansman sağladık." dedi.

Zülhan Eralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Tarım Fuarı'nda CardFinans TarımKart'ın tanıtımını yaptıklarını söyledi.

TarımKart'ın çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına destek amacıyla hayata geçirildiğini anlatan Eralp, üreticilerin TarımKart'larıyla anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerinde 6 aya kadar faizsiz dönem avantajından yararlanacağını vurguladı.

Eralp, böylelikle çiftçilerin ödemelerini hasat tarihlerine kadar erteleyebileceğini belirterek, 7 gün 24 saat tüm QNB Finansbank ATM'lerinden, 2 yıla varan vadeler ile taksitli kredi kullanabileceklerini aktardı.

Çiftçilerin TarımKart'a yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Eralp, "Heyecanlıyız, çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. QNB Finansbank olarak Konya'da 13, Türkiye genelinde ise 200'ün üzerinde portföy arkadaşımızla çiftçilere hizmet veriyoruz." diye konuştu.

- "500 milyon lira yeni finansman sağladık"

Eralp, bankanın yeni ürünü TarımKart ile her zaman olduğu gibi çiftçinin yanında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize son 3 yıl içerisinde sağladığımız finansman tutarı 6 milyar liranın üzerinde. Sadece bu yıl, mart ayında olmamıza rağmen 500 milyon lira yeni finansman sağladık. Kartımızın yakın zamanda lansmanını yaptık ve 10 binin üzerinde çiftçimize teslim ettik. Bugün de teslim etmeye devam ediyoruz. Hedefimiz, çiftçimizin yanında olmak. Bankamızın tüm lokasyonlarında çiftçilerimize ulaşarak, onların finansal ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefliyoruz."

Aylık düzenli geliri olmayan çiftçilerin SGK ve Bağ-Kur prim ödemeleri için CardFinans TarımKart ile otomatik ödeme talimatı verebileceğine dikkati çeken Eralp, "Aylık prim borçlarını yılda bir defa hasat tarihlerinde ödeyebiliyorlar. Bunun yanı sıra yaptığımız özel anlaşmalarla tohum, akaryakıt ve gübre gibi ihtiyaçlarını ucuz maliyetlerle sağlamalarına imkan veriyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:01
  1. QNB Finansbank
  2. TarımKart
  3. Zülhan Eralp

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