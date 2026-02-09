QCAR Mobilite’den Adana’ya yeni mobilite yatırımı 44’üncü şube Seyhan’da

30 Ocak’ta düzenlenen açılış törenine Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, Quick Sigorta, QCAR Mobilite ve Quick Finans yönetim kadroları ile bölge acenteleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Adana’daki ikame araç kalitemizi artıracağız”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite’nin finansal ekosistem içindeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “QCAR Mobilite, finansal ekosistemimizin en önemli halkalarından biri. Mobilite hizmetlerinin yanı sıra Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’ya bütünleşik çözümler sunuyor. Kasko poliçelerimizde yer alan sınırsız ikame araç hizmeti de QCAR tarafından karşılanıyor. Adana Seyhan şubemizin açılmasıyla birlikte, bölgede sunduğumuz ikame araç kalitesini daha da yukarı taşıyoruz. Şehrimiz, acentemiz ve grubumuz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Yeni şubenin girişimcisi Proes Sigorta’dan Melih Bulut ise konuşmasında şunları söyledi:

“Maher Holding bünyesinde çalışmanın avantajlarını uzun süredir deneyimliyoruz. QCAR Mobilite şubesiyle birlikte bu gücü sahaya daha net yansıtan, müşterilerimize daha geniş bir hizmet alanı sunan bir yapıyı Adana’ya kazandırmış olduk.”

“Acenteyi güçlendiren entegre bir mobilite altyapısı kuruyoruz”

QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık da açılışta yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “QCAR Mobilite’yi yalnızca araç kiralama hizmeti sunan bir yapı olarak konumlandırmıyoruz. Sigorta ve finans çözümleriyle entegre çalışan, acenteyi güçlendiren ve müşteri deneyimini uçtan uca kolaylaştıran bir mobilite altyapısı kuruyoruz. Adana Seyhan şubemizle birlikte hem bölgedeki hizmet erişimini artırıyor hem de ikame araç operasyonlarımızda kalite standardımızı daha ileri taşıyoruz.”

Yeni şubelerle yola devam!

QCAR Mobilite, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için mobiliteyi konforlu, ekonomik ve erişilebilir hale getirme hedefiyle Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.