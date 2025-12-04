  • İSTANBUL
QCAR Mobilite, Doğu Anadolu'daki büyümesini sürdürüyor

QCAR Mobilite, Doğu Anadolu'daki büyümesini sürdürüyor

Maher Holding’in mobilite alanındaki yenilikçi markası QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki genişlemesini hızla sürdürüyor. 26 Kasım 2025’te Elazığ’da, 27 Kasım 2025’te ise Batman’da gerçekleştirilen açılışlarla birlikte markanın şube sayısı 42’ye ulaştı.

Yeni açılan şubelerden Elazığ Şubesi’nin sahibi Asilay Sigorta’nın kurucusu Hacı Bahçeci, Batman Şubesi’nin sahibi ise Çetintaş Sigorta’nın kurucusu Ali Çetintaş oldu. Açılış törenleri, bölgedeki sigorta acentelerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Elazığ açılışının hemen ardından 27 Kasım’da Batman’daki sigorta acenteleriyle gerçekleştirilen öğle yemeği buluşmasında, bölgenin iş potansiyeli ve Quick Finansall ekosisteminin sunduğu fırsatlar üzerine kapsamlı bir istişare yapıldı. Acenteler, yeni nesil sigortacılık yaklaşımını yakından dinleme ve sorularını yöneticilere birebir iletme fırsatı buldu.

Ardından bölge acenteleriyle birlikte 27 Kasım’da Batman şubenin açılışı gerçekleştirildi. Törenlere Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, Quick Sigorta, QCAR Mobilite ve Quick Finans yönetim kadrosu, bölge acenteleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“QCAR ile mobiliteyi sahada büyütüyoruz”

Açılışlarda konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite’nin kısa sürede Türkiye genelinde güçlü bir ağ oluşturduğunu vurguladı: “Her yeni şube ülkemizin dört bir yanında mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirme yolunda atılmış önemli bir adım. Elazığ ve Batman’daki bu yeni adreslerle birlikte Doğu Anadolu’da da güçlü bir varlık gösteriyoruz. Bu başarıda acentelerimizin enerjisi ve inancı büyük rol oynuyor.”

“Her şehirde doğru ortaklarla ilerliyoruz”

QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık ise açılışlarda yaptığı konuşmada, doğru lokasyon ve güçlü iş ortaklıklarının önemine dikkat çekti: “Her şubemizi o bölgenin dinamiklerine uygun planlıyoruz. Elazığ’da ve Batman’da birlikte çalıştığımız değerli acentelerimiz, markamızın hizmet kalitesini en etkin şekilde yansıtacak. QCAR Mobilite’nin büyüme yolculuğu, doğru ortaklarla ve doğru şehirlerle ilerliyor. Bu açılışlar da bunun en güzel örneği.”

Yeni şubelerle yola devam!

QCAR Mobilite, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için mobiliteyi konforlu, ekonomik ve erişilebilir hale getirme hedefiyle Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

