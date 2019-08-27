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PYD/YPG’li teröristler geri çekilmeye başladı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Fırat’ın doğusundaki Türkiye sınırına yakın bölgelerden, güneye doğru çekilmeye başladı. Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulması ile İHA ve askeri helikopterlerin bölgede güvenlik uçuşuna başlaması teröristlerin geri adım atmasını sağladı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:45
PYD/YPG’li teröristler geri çekilmeye başladı

Terör örgütü PKK’nın Suriye’de işgal ettiği topraklarda direnmeye çalışan YPG, Türkiye ve ABD’nin Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezinin oluşturulmasının ardından geri çekilmeye başladı.

Suriye’nin kuzeyi, Fırat’ın doğusunda işgal ettikleri topraklardan Türkiye’yi tehdit edip, bölge halkına zulüm eden terör örgütü PKK/YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınıra yaptığı askeri sevkıyatların nedeniyle ABD’den aldığı silah ve mühimmatları sınırda oluşturduğu mevzi ve depolara taşımıştı. ABD ile Türkiye koordinesinde, Suriye’nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulan Müşterek Harekat Merkezinin, faaliyete geçirilmesi ve İnsansız Hava Araçları ile askeri helikopterlerin güvenlik uçuşlarına başlamasıyla teröristler geri adım atmaya başladı. Sözde YPG’nin Genel Komutanı Mazlum Kobani, bölge genelinde istikrarın güçlenmesi için olumlu rol üstleneceklerini belirterek, “Sınır güvenliğin sağlanması konusunda yapılan Türkiye-ABD anlaşmasına destek için her türlü çabayı göstereceğiz” açıklamasını yaptı. Terör örgütü YPG, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşındaki Suriye’nin Rasulayn ilçesinde hendek kazıp tünel açma çalışmalarına son vererek, buralardaki silah ve mühimmat depolarını Suriye’nin güneyine doğru taşımaya başladılar. Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn yakınlarındaki Asfar Neccar’da bulunan silah ve mühimmat depolarını kısa bir sürede sınırdan uzaklaştırarak Suriye’nin daha içerisinde bulunan Aliye bölgesine taşıdı. Yine Rasulayn ilçesi Advaniye üssünde bulunan PKK/YPG’li teröristler de Mebruke kasabasına doğru çekilerek şimdilik kabul edilen Güvenli Bölge kapsamındaki alanın dışına çıkmış oldu.

Güvenli bölgede hiçbir terörist kalmamalı

Türkiye ve ABD tarafından oluşturulacak Güvenli Bölge’nin tesisi için başlatılan çalışmalarda, bölgeyi tehdit edecek hiçbir unsurun bölgede kalmamasına özen gösteriliyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre bölgede kurulacak gözlem noktalarının inşası için yer tespit çalışmalarının devam ettiği istihbarat ve gözlemlerin aralıksız sürdüğü öğrenildi. Saha çalışmalarının raporlanması ve kurulacak gözlem noktalarının güvenliğinin sağlanmasının ardından, bölgeye inşaat makineleri ve askeri birliklerin sevkine başlanacak. Yerel kaynaklar bölgenin güvenliğinin mutlak surette Türkiye’nin kontrolünde olmasını bekledikleri, yerel halkın polis sisteminin de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve yerel güçler tarafından yapılması isteniyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:45
  1. Şanlıurfa
  2. Terör örgütü PKK
  3. YPG
  4. Müşterek Harekat Merkezi
  5. Fırat’ın doğusu
  6. PKK/YPG
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
  8. Güvenli Bölge
  9. Sözde YPG’nin Genel Komutanı Mazlum Kobani
  10. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)

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