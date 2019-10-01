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PYD/YPG kendi mevzilerini yıkarak çekiliyor

Türkiye sınırına yakın bölgelerden güneye doğru çekilmeye devam eden terör örgütü PYD/YPG, tahkimat ve mevzilerini de yıkıyor.

01 Ekim 2019 Salı 12:12
PYD/YPG kendi mevzilerini yıkarak çekiliyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Fırat’ın doğusundaki Türkiye sınırına yakın bölgelerden güneye doğru çekilmeye devam ediyor. Türkiye’nin Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmesinde gösterdiği kararlı tutum karşısında, ABD Ordusu, teröristleri gruplar halinde güneye çekiyor. Terör örgütünün medya yapılanması, ABD askerlerinin gözetiminde teröristlerin tahkimat ve mevzileri yıkarak, ağır silahlarla çekildiğini belirtirken, “Eyn Hîsan köyünde bulunan YPG’ye ait askeri noktaların yıkılmasını yerinde gözlemlemek üzere köye geçti. YPG ağır silahları ile birlikte buradaki noktalarından çekilirken, sınır güvenliği görevi Sınır Güvenliği Güçleri’ne teslim edildi” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:12
  1. Ankara
  2. Terör örgütü PKK
  3. PYD/YPG
  4. Fırat’ın doğusu
  5. ABD Ordusu
  6. Eyn Hîsan köyü
  7. YPG
  8. Sınır Güvenliği Güçleri

YORUM YAZ

  • enesenes22 dk önce
    Askerimizin girmediği hiçbir yer temizlenmiş değildir
  • tuğrultuğrul29 dk önce
    Neden çekilmelerine müsaade ediliyor ki ? Bineceksin tepelerine ........lerinin

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