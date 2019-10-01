PYD/YPG kendi mevzilerini yıkarak çekiliyor Türkiye sınırına yakın bölgelerden güneye doğru çekilmeye devam eden terör örgütü PYD/YPG, tahkimat ve mevzilerini de yıkıyor.

Göksel Çağlav Ankara Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Fırat’ın doğusundaki Türkiye sınırına yakın bölgelerden güneye doğru çekilmeye devam ediyor. Türkiye’nin Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmesinde gösterdiği kararlı tutum karşısında, ABD Ordusu, teröristleri gruplar halinde güneye çekiyor. Terör örgütünün medya yapılanması, ABD askerlerinin gözetiminde teröristlerin tahkimat ve mevzileri yıkarak, ağır silahlarla çekildiğini belirtirken, “Eyn Hîsan köyünde bulunan YPG’ye ait askeri noktaların yıkılmasını yerinde gözlemlemek üzere köye geçti. YPG ağır silahları ile birlikte buradaki noktalarından çekilirken, sınır güvenliği görevi Sınır Güvenliği Güçleri’ne teslim edildi” ifadelerini kullandı.

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