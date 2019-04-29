PYD'li terörist Salih Müslim: O iki ülke Türkiye'ye taviz veriyor

Türkiye’yi ‘işgalci’ olarak suçlayan ve sınırlara duvar örülmesinden rahatsız olan PYD’nin eski eş bakanı Salih Müslüm, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Suriye'de PKK'nın uzantısı PYD (Demokratik Birlik Partisi)'nin eski eş başkanı ve PYD'nin Dış ilişkilerinden Sorumlu Salih Müslim, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'yi işgalci olarak suçlayarak; sınırlara duvar örülmesinden ise Şam rejimini sorumlu tuttu.

Terör örgütü PYD'nin sözde eski eş başkanı Müslim, "Uluslararası devletler Türk devletinin yaptıkları karşısında sessizler. Uluslararası devletler, çıkar politikalarının gereği sessiz kalıyorlar. Rusya ve İran Türkiye'nin duvar örmesine ve yaptıklarına taviz veriyor. Bu devletler verdikleri tavizler karşılığında Türkiye'yi yanlarında tutmaya çalışıyorlar" dedi.