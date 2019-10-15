PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'den Esed itirafı

Esej rejimi ile terör örgütü PKK/PYD arasında yapıldığı belirtilen anlaşmanın, aslında bir teslimiyet belgesi olduğu ortaya çıktı. PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin, 'Acı verici tavizlere mecburuz' ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekâtı'yla birlikte güneye kaçmaya başlayan PKK/PYD'li teröristler, Esed rejim ordusunun da namlularını terör örgütüne çevirmesiyle beyaz bayrağı çekti. Önce Şam'a bir heyet gönderen PYD, rejimin tam teslimiyet konusunda ısrar etmesiyle birlikte eli boş döndü. ABD'nin de bölgeden çekilmesinin ardından teslimiyet dışında şansı kalmayan teröristler, Rusya'nın da devreye girmesiyle birlikte Hmeymim Üssü'nde çok sayıda tavizi kabul etti. Aydınlık'taki habere göre, PYD'lilerin Esed rejimine teslimiyet bildiriminin ayrıntıları ise şöyle:

- Rejim ordusu, Fırat'ın doğusunda bulunan PYD işgali altındaki bölgelerin kontrolünü devralacak.

- Ayn el Arap ve Münbiç kent merkezleri rejim ordusuna teslim edilecek.

- Rejim ordusu Mensure ve Tabka'ya girecek ve Rakka’daki Fırat Barajı'nın yönetimi rejimin kontrolüne bırakılacak.

- Deyrezor’daki petrol rafinerisi Esed rejimine teslim edilecek.

Elebaşı: Mecburuz

Terör örgütü PKK'nın yan kuruluşu SDG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), “Biliyoruz ki Rusya ve Suriye ile anlaşmak için acı verici tavizlere mecburuz. Ama taviz vermekle halkımızın can güvenliği arasında tercih yapacaksak, şüphesiz halkımızın canını kurtarmayı tercih ederiz” sözleriyle teslimiyeti itiraf etti.