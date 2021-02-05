PYBS 2021 ne zaman? Burslar ne zaman yatırılacak?

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler konuya ilişkin bazı detayları merak ediyor.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girdiği yeni adıyla İOKBS sınavına ilişkin bazı detaylar merak ediliyor. İOKBS sınavı bu yıl Nisan ayında düzenlenecek.

Bu yıl nisan ayında düzenlenecek olan sınavın sonucunda 60 bin öğrenciye burs verilecek.

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler konuya ilişkin bazı detayları merak ediyor. Burs kapsamında ekonomik durumu iyi olan adaylara burs imkanı sağlanmamaktadır.

Burs alabilmek için en önemli şartlardan birisi kişi başına düşen gelirin belirlenen miktarın altında olması gerekir. Öğretmen veya gazi çocukları için bu durum değişiklik gösterir.

PYBS 2021 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan burs sınav takvimi şu şekilde;