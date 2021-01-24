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Ekonomi Pütürge Belediyesi memur alacak
Ekonomi

Pütürge Belediyesi memur alacak

Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:43:00 -
Pütürge Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 4 memur alımı yapacak.

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  elektronik  ortamda,  belediyenin [email protected]  e-posta  adresine,  şahsen  ve  iadeli  taahhütlü posta yoluyla 03.03.2021 tarihinden 08.03.2021 Pazartesi günü saat 16.00 kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabilecekler.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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