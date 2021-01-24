Pütürge Belediyesi memur alacak
Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 4 memur alımı yapacak.
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri elektronik ortamda, belediyenin [email protected] e-posta adresine, şahsen ve iadeli taahhütlü posta yoluyla 03.03.2021 tarihinden 08.03.2021 Pazartesi günü saat 16.00 kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabilecekler.
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