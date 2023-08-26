Putperest Hindu öğretmenden Müslüman öğrencisine insanlık dışı şiddet!
Hindistan'da putperest Hindu bir kadın öğretmenin Müslüman öğrencisine uyguladığı şiddet sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Sosyal medyada yayılan görüntüde, kadın öğretmen erkek öğrencisini sınıfın önünde ayağa dikiyor.
Sonra sınıftaki öğrencilerden sırayla gelip arkadaşına tokat atmalarını istiyor.
Şiddet uğrayan çocuğun gözyaşları yürek dağladı!
Müslüman minik öğrenci ise videonun ilerleyen bölümlerinde uğradığı şiddet sebebiyle ağlamaya başlıyor.