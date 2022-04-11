Putin'le görüşmenin ardından flaş açıklama: Dostane değildi
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesine dair açıklama yaptı ve "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." ifadelerini kullandı.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesine dair açıklama yaptı ve "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." dedi.
Geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün de Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmişti.
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Nehammer, "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." dedi.