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Dünya Putin'le görüşmenin ardından flaş açıklama: Dostane değildi
Dünya

Putin'le görüşmenin ardından flaş açıklama: Dostane değildi

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesine dair açıklama yaptı ve "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 18:28:00 - 2022-04-11 18:30:50
Putin'le görüşmenin ardından flaş açıklama: Dostane değildi

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesine dair açıklama yaptı ve "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün de Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmişti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Nehammer, "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." dedi.

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