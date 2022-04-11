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Gündem Putin'le görüşecek olan başbakan: Erdoğan'ı bilgilendirdik
Gündem

Putin'le görüşecek olan başbakan: Erdoğan'ı bilgilendirdik

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Rusya'da Putin'le görüşecek. Nehammer, "Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdik" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 08:24:00 -
Putin'le görüşecek olan başbakan: Erdoğan'ı bilgilendirdik

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi bilgilendirdiğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, diplomasi trafiği sürüyor. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.

Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.

Nehammer ayrıca, Putin'le yapacağı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıkladı.

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