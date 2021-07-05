Putin’in Zelenskiy’e karşı tutumu neden değişti? Kremlin cevapladı

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’e karşı tutumunun neden değiştiği konusunda açıklama getirdi.

Putin’in Zelenskiy’e karşı tutumunun değiştiğini kabul eden Peskov, bunun Ukrayna liderinin eylemlerinin ilk başlarda yapmış olduğu açıklamalarla bağdaşmamasından kaynaklandığını söyledi.

Liderlerin arasındaki ikili görüşme fikrini zorlaştıran nedenlere dikkat çeken Peskov, “Minsk anlaşmalarının uygulanmaması olan başlıca hususun yanı sıra bir gerçek daha var, Başkan Zelenskiy ilk başlarda ülkesine düzen ve demokrasi getiren çok modern demokratik bir devlet başkanı gibi görünüyordu. Ve elbette bu tutumun, siyasi muhaliflere yönelik benzeri görülmemiş baskıyla, başarılı siyasi rakiplerinden ceza davası açma yoluyla kurtulma arzusuyla bağdaşmadığı ortada” diye konuştu.

Bu yapılanların ‘(Zelenskiy’in) devlet başkanlığının ilk başlarında yaptığı açıklamalarla bağdaşmadığını’ tekrar eden Peskov, Putin’i hayal kırıklığına uğratan nedenin Ukrayna liderinin yaptığı açıklamalar değil, Ukrayna’nın Minsk anlaşmalarını uygulama isteksizliği olduğunu vurguladı. Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya’yı ‘saldırgan ülke’ olarak tanımlayan Kiev’in söylemlerinin Moskova’yı pek te endişeye uğratmadığını ifade etti.

Putin, çarşamba günü katıldığı Direkt Hat programında Zelenskiy ile görüşmeye karşı olmadığını, ancak öncelikle neleri konuşacaklarını anlaması gerektiğini, zira Ukrayna’nın sorunlarının Berlin ve Paris’te çözüldüğünü söylemişti.