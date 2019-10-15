Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "Türk askeri Suriye toprağına 5 ila 10 kilometre arasında girebilir" diyen Lavrentyev, YPG/PKK, Şam ve Rusya arasında anlaşmaya varıldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı tamamlandıktan sonra askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekme niyetinde olduğunu söylediğini belirtti.

Görev tamamlanınca Türk askeri Suriye'den çıkacak

Lavrentyev, bugünkü basın toplantısında, "Erdoğan aslında operasyon yapacakları, amacının, onun anlayışına göre terörist olan gruplara karşı mücadele olduğu konusunda herkesi uyarmıştı. Dolayısıyla bu görev yerine getirilince Türk askerler Suriye'nin kuzeyinden çıkarılacak" dedi.

Rus diplomat, Suriye'nin Türkiye sınırında sadece Suriye askerlerinin bulunması gerektiği, bunun Suriye topraklarından Türkiye yönelik düzenlenen saldırılara karşı en iyi garanti olacağı yönündeki Rusya'nın duruşunu da hatırlattı.

Terör örgütü ile Şam yönetiminin anlaştığını duyurdu

"Kürtler, Suriye hükümet ordusunun belli bölgelere girmesini kabul etti" diyen Lavrentyev, bunun, Kürt güçler ve Şam arasındaki görüşmelerden çıkan temel anlaşmanın olduğunu kaydetti.

Suriye hükümet ordusunun Menbiç'e girdiğini hatırlatan Rus diplomat, Suriye'nin kuzeyinde Şam'ın kontrolündeki arazilerin genişletilmesini konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Ayrıca TSK'ya, PKK ile mücadele amacıyla Suriye topraklarına 5 kilometre derinliğine girmesine izin veren 1998 Adana Anlaşması'nı hatırlatan Lavrentyev, "Bu anlaşmaya göre TSK, Suriye'ye girebilir ama orada daimi olarak kalamaz. Biz, Türk askerlerin Suriye topraklarında daimi varlığına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Kaç DEAŞ'lını kaçtığına dair bilgiye sahip olmadığını dile getiren Lavrentyev, "Eğer Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm cezaevlerini sayarsak orada yaklaşık 12 bin IŞİD'li vardı. Dolayısıyla buna ailelerini, eşlerini ve diğerlerini eklersek çok daha büyük rakam çıkıyor" dedi.

Ne olmuştu?

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 7'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.