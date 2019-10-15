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Putin'in Suriye temsilcisinden küstah açıklama: Türkiye'nin kalıcı varlığına karşıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah bir açıklamada bulundu. Lavrentyev, "Biz, Türk askerlerin Suriye topraklarında daimi varlığına karşıyız" ifadelerini kullandı.

15 Ekim 2019 Salı 21:06
Putin'in Suriye temsilcisinden küstah açıklama: Türkiye'nin kalıcı varlığına karşıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Barış Pınarı Harekatı tamamlandıktan sonra askerleri Suriye’nin kuzeyinden çekme niyetinde olduğunu söylediğini belirtti.

Lavrentyev, bugünkü basın toplantısında, "Erdoğan aslında operasyon yapacakları, amacının, onun anlayışına göre terörist olan gruplara karşı mücadele olduğu konusunda herkesi uyarmıştı. Dolayısıyla bu görev yerine getirilince Türk askerler Suriye’nin kuzeyinden çıkarılacak" dedi.

Rus diplomat, Suriye’nin Türkiye sınırında sadece Suriye askerlerinin bulunması gerektiği, bunun Suriye topraklarından Türkiye yönelik düzenlenen saldırılara karşı en iyi garanti olacağı yönündeki Rusya’nın duruşunu da hatırlattı.

"Türkiye'nin kalıcı varlığına karşıyız"

"Kürtler, Suriye hükümet ordusunun belli bölgelere girmesini kabul etti" diyen Lavrentyev, bunun, Kürt güçler ve Şam arasındaki görüşmelerden çıkan temel anlaşmanın olduğunu kaydetti.

Suriye hükümet ordusunun Menbiç’e girdiğini hatırlatan Rus diplomat, Suriye’nin kuzeyinde Şam’ın kontrolündeki arazilerin genişletilmesini konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Ayrıca TSK’ya, PKK ile mücadele amacıyla Suriye topraklarına 5 kilometre derinliğine girmesine izin veren 1998 Adana Anlaşması’nı hatırlatan Lavrentyev, "Bu anlaşmaya göre TSK, Suriye’ye girebilir ama orada daimi olarak kalamaz. Biz, Türk askerlerin Suriye topraklarında daimi varlığına karşıyız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 21:06
  1. Adana
  2. TSK
  3. PKK
  4. Suriye
  5. Vladimir Putin
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Rusya
  8. Aleksandr Lavrentyev

YORUM YAZ

  • selim ustaselim usta10 dk önce
    bizde itrailin, rüyanin, irinin, esirin orda daimi durmasina karsiyiz.
  • NurNur22 dk önce
    Başkan sürekli söylüyor orayı sahiplerine temsil edecez diye salakmısınız salağa mı yatıyorsunuz ağzı olan konuşuyor
  • ahmetahmet23 dk önce
    PKK/PYD destekcisi "moskovanin ayisini" KIRIMDA, KAFKASYADA VE SURIYRDE IS-TE-MI-YO-RUZ! Go home Yuri!
  • teomanteoman28 dk önce
    Bizde Rusya'nın Suriye'de olmasına karşıyız. Esat duruyor ve katliam yapıyorsa sizin yüzünüzden..
  • Shut upShut up38 dk önce
    .........lugunuzu hemen belli etme rusyaaaaaa.orda abd yoksa turkiyenin sayesinde sizden korkmuyoruz.abd gibi uzakta değilsin

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