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Dünya Putin'in 'Stalin' çıkışı sonrası Polonya'dan Rusya adımı
Dünya

Putin'in 'Stalin' çıkışı sonrası Polonya'dan Rusya adımı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 20:32:00 -
Putin'in 'Stalin' çıkışı sonrası Polonya'dan Rusya adımı

Polonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Polonya'nın batı bölgelerine 'Stalin'in Polonyalılara hediyesi' şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, Polonya Haber Ajansına (PAP) yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçisi Sergei Andreyev, Dışişleri Bakanlığına geldi. Görüşme saat 10.00'da başladı ve kısa sürdü." dedi.

"Stalin bir savaş suçlusuydu"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Putin'e "Stalin, yüz binlerce Polonyalının ölümünden sorumlu bir savaş suçlusuydu. Tarihsel gerçek şüphe götürmez." cevabıyla karşılık vermişti.

Putin'den Polonya'ya gözdağı

Putin, Polonya'yı Ukrayna'nın batı kesiminin kontrolünü ele geçirmeyi planlamakla suçlamasının ardından dün yaptığı açıklamada, "Günümüz Polonya'sının batı bölgeleri, Stalin'in Polonyalılara armağanıdır. Varşova'daki dostlarımız bunu unuttu mu? Onlara hatırlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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