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Putin'in sözcüsünün kızı da Paris'teki eylemlere katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerine katıldığını açıkladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 00:33
Putin'in sözcüsünün kızı da Paris'teki eylemlere katıldı

Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova sosyal medya hesabı üzerinden, Fransa’nın başenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerinden fotoğraf paylaştı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamasında Fransa halkının mücadelesini öven Peskova, Paris’in ünlü sokaklarında barikatlar kurulmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 00:33
  1. Elizaveta Peskova
  2. Dmitri Peskov
  3. viladimir putin

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