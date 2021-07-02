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Dünya Putin'in sağ kolundan flaş 'bölgeden çekilme' uyarısı!
Dünya

Putin'in sağ kolundan flaş 'bölgeden çekilme' uyarısı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, NATO ve ABD'ye 'bölgeden çekilme' uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:47:00 - 2021-07-02 14:54:05
Putin'in sağ kolundan flaş 'bölgeden çekilme' uyarısı!

Sputnik'e demeç veren Kabulov, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda "Bu süreç, ABD ve NATO'nun askeri altyapı tesislerinin Afganistan'a komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya'ya konuşlandırılmasını beraberinde getiremez ve getirmemelidir. Bu mesaj, bizim tarafımızdan Washington'a farklı düzeylerde iletildi, umarım duyulmuştur" dedi.

Afganistan'daki çıkmaz

Kabulov, Afganistan'daki çözüm sürecinde oluşan çıkmazdan Taliban da dahil ülkedeki tüm siyasi güçlerin temsilcilerinin katılımıyla yeni bir koalisyon hükümeti kurulması halinde çıkılabileceğini kaydetti.

Koalisyon hükümeti için Afganistan'daki tarafların bizzat mutabakat sağlaması gerektiğinin altını çizen Kabulov, "Afganlar kendi aralarında anlaşamazsa uluslararası toplum gereken desteği sunar ancak kurulacak hükümet yapısının konfigürasyonu ve parametreleriyle ilgili nihai karar Afganlara ait olacak" ifadelerini kullandı.

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