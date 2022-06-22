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Dünya Putin'in nükleer kodlarını taşıyan albay öldürüldü
Dünya

Putin'in nükleer kodlarını taşıyan albay öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer kodların bulunduğu evrak çantasını taşımakla görevli eski Albay Vadim Zimin başından vurulmuş bir şekilde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 22:55:00 -
Putin'in nükleer kodlarını taşıyan albay öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer çantasını taşıyan, eski Rus Albay Vadim Zimin evinde saldırıya uğradı. Başından vurulan 53 yaşındaki albay apar topar hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu belirtildi.

Putin çok güveniyordu

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde uzun yıllardır görev alan Zimin, Putin'e yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde sık sık eşlik ediyordu. Kaynaklardan edinilen bilgilerde ise Zimin'in, Putin'in en güvendiği isim olduğu aktarıldı.

Ev hapsinde bulunuyordu

Öte yandan Vadim Zimin bir süredir rüşvet aldığı gerekçesi üzerine ev hapsinde tutuluyordu.

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Yorumlar

adem akyıldız

Allah bilirde Putin in adamları yapmıştır
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