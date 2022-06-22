Putin'in nükleer kodlarını taşıyan albay öldürüldü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer kodların bulunduğu evrak çantasını taşımakla görevli eski Albay Vadim Zimin başından vurulmuş bir şekilde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer çantasını taşıyan, eski Rus Albay Vadim Zimin evinde saldırıya uğradı. Başından vurulan 53 yaşındaki albay apar topar hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu belirtildi.
Putin çok güveniyordu
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde uzun yıllardır görev alan Zimin, Putin'e yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde sık sık eşlik ediyordu. Kaynaklardan edinilen bilgilerde ise Zimin'in, Putin'in en güvendiği isim olduğu aktarıldı.
Ev hapsinde bulunuyordu
Öte yandan Vadim Zimin bir süredir rüşvet aldığı gerekçesi üzerine ev hapsinde tutuluyordu.