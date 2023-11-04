Putin'in Müslüman olmadığına inananlar bu videoyu izlesin

Rus medyası tarafından Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Müslüman olduğu iddia edilmişti.

Rus İnterfax haber ajansına dayandırılan habere göre, Putin’in basın danışmanı Dmitri Peskov, Putin’in Müslümanlığı seçtiğini belirtmişti.

Gazeteci Murat Zurnacı’nın hazırladığı Sebep Sonuç programına katılan yazar Kazım Yurdakul da, Putin ile ilgili dünyada ses getirecek önemli açıklamalarda bulunmuş. Putin'in basın danışmanı Dmitri Peskov’un, “Putin 2015 yılında Müslümanlığı seçti.” sözlerini hatırlatmıştı. Hatta Peskov, Putin’in zaman zaman Kuran okuduğunu da açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir forumda Moskova müftüsü Albir Kurganov’un kendisini “Selamunaleyküm” diyerek selamlaması üzerine “Aleykümselam” diyerek karşılık verdi. Putin'in kelimeyi sorunsuz telafuz etmesi Allah'ın selamını her zaman kullandığı şeklinde yorumlandı.

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Bu anlar seyirciler tarafından alkış alırken, sosyal medyada da beğeni topladı.

Rusya’da toplamda 14 milyon Müslüman’ın yaşadığı biliniyor. Müslümanlar Rus nüfusunun yüzde 10’ununu oluşturuyor.

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